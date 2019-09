Nintendo Switch Lite arriva oggi: ecco il video unboxing ufficiale di Nintendo

Videogames

Nintendo ha accolto sul mercato la sua nuova Switch Lite pubblicando un video unboxing ufficiale dove mostra da vicino le colorazioni e mette la console portatile fianco a fianco con la sorella maggiore.

Dai tempi di Nintendo DS prima e Nintendo 3DS poi, non ci sono dubbi che Nintendo abbia fatto la parte del leone, in materia di console portatili. Un successo e una tendenza che la compagnia di Kyoto intende provare a portare avanti con Nintendo Switch Lite, la sua ultima nata, disponibile da oggi sui mercati di tutto il mondo.

La console è stata presentata con un video unboxing ufficiale, che trovate in apertura al nostro articolo: in esso, viene mostrata nel dettaglio nelle sue tre colorazioni – giallo, grigio e turchese. Inoltre, nella parte conclusiva del video, viene messa a confronto con l'originale Nintendo Switch, in un fianco a fianco che evidenzia le dimensioni ridotte del corpo della console rispetto alla sorella maggiore.

HD Nintendo Nintendo Switch Lite non può essere inserita nella base per l'uso con il televisore come una normale Nintendo Switch: si può giocare solo in portatile, come su Nintendo 3DS

Annunciata lo scorso mese di luglio, Switch Lite si concentra interamente sul gioco in portatile, abbandonando la possibilità di essere collegata a un televisore (che è caratteristica chiave della normale Switch). Allo stesso modo, il suo corpo è più robusto e non consente di estrarre i controller dai lati, i Joy-Con, rendendo impossibile giocare ai titoli che ne richiedono la rimozione dalla console, come 1-2-Switch o Nintendo Labo. Potrete, comunque, decidere di comprare separatamente una coppia di controller, se interessati a questi giochi. Il parco titoli, a parte queste eccezioni "tecniche", è interamente condiviso con Switch.

Nel suo corpo più piccolo, Switch Lite vanta un display da 5,5 pollici, mentre l'originale conta su 6,2 pollici. Essendo concentrata sull'esperienza fuori casa, Nintendo ha voluto fare in modo che potesse godere di una batteria più duratura: se, così, l'originale arriva al massimo a sei ore circa, Switch Lite può arrivare anche a sette ore di gioco, prima di aver bisogno di essere ricaricata.

L'odierno lancio vede l'arrivo in Italia delle tre colorazioni standard al costo di listino di 219,99 euro. L'8 novembre, sarà anche lanciata la livrea speciale dedicata a Pokémon Spada e Scudo, al costo di 229,99 euro. La normale Switch, invece, ha un costo previsto di 329,99 euro.

Qual è, delle due, la console Nintendo che meglio si addice alle vostre esigenze?