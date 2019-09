Non succede, ma se succede...: trailer e trama del film con Charlize Theron

Cinema

di Giacinta Carnevale - 20/09/2019 12:18 | aggiornato 20/09/2019 12:23

La nuova commedia di Jonathan Levine, in arrivo nelle sale il 10 ottobre, vede protagonista l'insolita coppia formata da Charlize Theron e Seth Rogen. Ecco il trailer italiano del film.

01 Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Non succede, ma se succede..., la spassosa commedia romantica diretta dal regista Jonathan Levine (Warms Bodies, Sballati per le feste) che ha già conquistato il pubblico e la critica negli USA. Protagonista del film è l'improbabile coppia formata dalla meravigliosa Charlize Theron e dall'eccentrico Seth Rogen.

La pellicola ha ricevuto una nomination ai People Choice Award 2019 come Miglior film commedia. Non succede, ma se succede... arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 ottobre ed è un'esclusiva per l'Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

HD 01 Distribution

La trama ruota intorno all'intelligente e sofisticata Charlotte Field (Charlize Theron), autorevole Segretario di Stato che vuole diventare la persona più influente del mondo e decide di candidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Fred Flarsky (Seth Rogen) è invece un giornalista impacciato ma bravo con una particolare inclinazione a mettersi nei guai. La sua unica missione nella vita è quella di dire la verità a tutti i costi.

Una sera incontra per caso Charlotte, che in passato è stata la sua babysitter e la sua prima cotta, e la donna, conquistata dalla sua autoironia, decide di assumerlo per scrivere i suoi discorsi elettorali, tra lo stupore e il disappunto del suo prestigioso team.

Fred non si sente a proprio agio nel suo nuovo lavoro e nella vita fin troppo glamour che conduce Charlotte, ma tra i due nasce una storia d'amore e non mancheranno esilaranti incidenti, alcuni dei quali porteranno non pochi problemi.

HD 01 Distribution

Nel cast, oltre al premio Oscar Charlize Theron e Seth Rogen, troviamo anche June Diane Raphael, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, Randall Park, O’Shea Jackson Jr., Aviva Mongillo, James Saito e Ravi Patel.

La sceneggiatura è stata firmata da Dan Sterling e Liz Hannah mentre tra i produttori figurano la stessa Charlize Theron con Seth Rogen, Evan Goldberg, Beth Kono e James Weaver.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il trailer della commedia Non succede, ma se succede...?