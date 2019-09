The Infinity Saga Box: il trailer ufficiale (e le informazioni sul cofanetto Marvel in arrivo)

Cinema

È finalmente apparso online il trailer di The Infinity Saga Box, il cofanetto Home Video da collezione contenente tutti e 23 i film appartenenti alle prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe.

Lo scorso 14 settembre, in occasione dei Saturn Awards, il boss di Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che è in arrivo un cofanetto che conterrà tutti i 23 film dell’Universo Cinematografico Marvel usciti sino ad ora, chiamato The Infinity Saga Box.

Questa nuova edizione Home Video dei cinecomic della Casa delle Idee comprenderà anche un gran numero di materiale inedito, tra cui anche scene tagliate mai viste al cinema (inclusa una sequenza post-credit inedita tratta dal primo Iron Man di Jon Favreau), per quello che si prospetta essere un acquisto assolutamente indispensabile per ogni fan Marvel che si rispetti.

Ora, il trailer mostrato in precedenza al San Diego Comic-Con 2019 di luglio è finalmente disponibile online ed è visionabile poco sopra (via CosmicBook).

Il video inizia con alcune sequenze tratte da Iron Man (2008), con Tony Stark impegnato a costruire di suo pugno l'armatura Mark 1 (è infatti possibile distinguere chiaramente il suono del martello che colpisce l'acciaio). Il filmato prosegue poi con varie scene tratte da Captain America: Il Primo Vendicatore, Thor, Guardiani della Galassia, Doctor Strange e molti altri, sino all'emozionante battaglia finale di Avengers: Endgame.

Il filmato termina con la voce di Tony che esclama 'Che mondo meraviglioso, che universo ora', seguito da una schermata che raggruppa tutti i titoli dei film Marvel sotto un unico nome: The Infinity Saga.

The Infinity Saga Box includerà infatti tutti (ma proprio tutti) i film Marvel appartenenti alla Fase 1, 2 e 3 del MCU. Tra questi anche The Avengers, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e, ovviamente, Avengers: Endgame. Ecco, nel dettaglio, le pellicole incluse nel colossale confanetto:

Fase 1

Captain America: Il Primo Vendicatore

Iron Man

L'Incredibile Hulk

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Fase 2

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol.2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man



Fase 3

Captain America: Civil War

Black Panther

Doctor Strange

Spider-Man: Homecoming

Thor: Ragnarok

Ant-Man and The Wasp

Avengers: Infinity War

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Spider Man: Far From Home

Al momento non sono state ancora rivelate informazioni ufficiali relativamente alla data di rilascio di The Infinity Saga Box, né sulla possibilità che tutti i film inclusi nel cofanetto siano offerti nel formato 4K HDR. Inoltre, Marvel non ha ancora reso noto neppure il prezzo di vendita al dettaglio di questa lussuosa versione Home Video.

Avete in ogni caso fatto spazio nella vostra videoteca personale in attesa che il cofanetto esca nei negozi?