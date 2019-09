The Rhythm Section, guarda il violento trailer con Blake Lively e Jude Law

Cinema

La vendetta si è impossessata di lei!

Blake Lively torna al cinema per una storia di vendetta che, a giudicare dalle prime immagini del trailer che apre questo articolo, sarà molto intensa e decisamente violenta! Insieme a lei, c'è Jude Law (Captain Marvel).

The Rhythm Section si basa sul libro di Mark Burnell (che ha anche scritto la sceneggiatura) ed è in realtà il primo di una serie di storie incentrate sul personaggio principale di Stephanie Patrick (Lively). Quindi, qualora la pellicola avesse successo, la casa di produzione americana Paramount Pictures potrebbe persino pensare di lanciare un franchise.

In The Rhythm Section, Blake Lively interpreta Stephanie Patrick, una donna comune in cerca di autodistruzione dopo che la sua famiglia è stata tragicamente uccisa in un incidente aereo. Quando Stephanie scopre che l'incidente non è stato tale, entra in un mondo oscuro e complesso al fine di vendicarsi dei responsabili e trovare la propria redenzione.

Se vi state chiedendo perché il film si intitola The Rhythm Section, la sinossi del libro offre la risposta: il titolo, in italiano la sezione ritmica, si riferisce alla frequenza cardiaca e di respirazione che devono essere sapientemente controllati da chi ha intenzione di usare efficacemente le armi.

Blake Lively, moglie dell'attore Ryan Reynolds, è famosa per il suo ruolo nella serie TV Gossip Girl, dove interpreta Serena van der Woodsen. Inoltre, al cinema è stata protagonista di The Town diretto da Ben Affleck, di Le belve per la regia di Oliver Stone, di Café Society diretto da Woody Allen e recentemente del thriller Un piccolo favore di Paul Feig. Lively

The Rhythm Section, diretto da Reed Morano (The Handmaid’s Tale) e interpretato da Blake Lively, Jude Law e Sterling K. Brown, sarà nelle sale americane dal 31 gennaio 2020.

In conclusione, si tratta di un trailer ben montato con una storia forte e intensa, anche se non sembra (per ora) avere nulla di originale rispetto alle classiche storie di vendetta. Il punto di forza è nella complessità della protagonista che, se costruita bene, potrebbe regalare al cinema un nuova icona femminile dedita all'action. Il suo senso di autodistruzione unita alla voglia di vendetta, forniscono potenzialmente un personaggio imprevedibile e anche divertente. La storia, qualora non dovesse avere la fortuna sperata al box-office, potrebbe adattarsi benissimo in una serie TV.