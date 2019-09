Fortnite X Batman: Epic Games celebra gli 80 anni del Cavaliere Oscuro con un evento in-game

Videogames

di Pasquale Oliva - 21/09/2019 15:52 | aggiornato 21/09/2019 15:57

Batman compie 80 anni e sbarca sull'isola di Fortnite. Epic Games, in occasione di questo particolare Batman Day, ha lanciato l'evento Fortnite X Batman che porta con sé gadget e costumi dell'eroe di Gotham.

0 condivisioni

Oggi 21 settembre 2019 si celebra il Batman Day, e quest'anno la ricorrenza ha un sapore particolare. Potete chiamarlo Uomo Pipistrello, Giustiziere Mascherato, Cavaliere Oscuro o semplicemente Bruce Wayne, è lui che dal 1939 conquista fan di tutto il mondo combattendo il crimine nella sua Gotham sulle pagine degli albi a fumetti targati DC Comics e nei (numerosi) film per il grande schermo di cui è protagonista.

Questo penultimo sabato di settembre è un giorno particolare, dicevo, perché Batman compie 80 anni (e se li porta benissimo!). Per omaggiare l'eroe di Gotham Epic Games ha lanciato un nuovo evento su Fortnite, uno dei titoli più giocati e seguiti al mondo. Fortnite X Batman terminerà il 6 ottobre, quindi avete a disposizione due settimane per recarvi in una cupa Gotham (in una Zona Fenditura), utilizzare iconici gadget come il Batarang e lo Spara-rampini e sbloccare ricompense a tema (come graffiti e schermate di caricamento).

HD Epic Games Tanti gadget a tema Batman con il nuovo evento Fortnite X Batman

Ma cosa sarebbe un evento dedicato a Batman... senza Batman? Ebbene, nel negozio in-game è possibile acquistare al prezzo di 19,99 euro il pacchetto Batman Crociato Incappucciato che include due costumi (Fumetto Batman e il costume del film Cavaliere Oscuro), due dorsi decorativi, il Piccone di Batman e il deltaplano Batwing.

E no, non vi siete sbagliati. Quella nel trailer d'annuncio è proprio Catwoman! Il costume della nemica-amica (nonché interesse amoroso) di Bruce Wayne è disponibile nel negozio al prezzo di 1.500 V-buck, il Catwing si sblocca invece completando le sfide dell'evento.

HD Epic Games Batman festeggia 80 anni lanciandosi sull'isola di Fortnite (in compagnia di Catwoman)

L'evento Fortnite X Batman è già disponibile e non richiede alcun aggiornamento. Il pacchetto con le skin e le sfide a tema saranno disponibili fino al 6 ottobre.

Buon compleanno Batman!