Dopo i risultati poco convincenti ottenuti al box office da Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Warner Bros. ha deciso di prendersi più tempo per realizzare il terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter ideata da J.K. Rowling.

A tal proposito, Eddie Redmayne - che nel franchise interpreta il Magizoologo Newt Scamander - ha condiviso alcuni dettagli riguardanti la produzione di Animali Fantastici 3. Come riportato da Cinemablend, nel corso del Toronto International Film Festival, dove l'attore ha presentato il suo ultimo film, il premio Oscar ha svelato quando inizieranno le riprese.

Dovremmo iniziare le riprese del film all’inizio del prossimo anno. La sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione. Non è niente – non vi sto decisamente dicendo niente! Sto provando a fare quella cosa di parlare del film e al tempo stesso non dire nulla, perché ho paura di essere ripreso. Ma no, sta accadendo, ed è molto eccitante.