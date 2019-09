Dopo The Big Bang Theory, Jim Parsons e Mayim Bialik tornano insieme per una nuova serie

TV News The Big Bang Theory

23/09/2019

Da The Big Bang Theory, una delle coppie più amate del piccolo schermo si riunisce per una nuova sit-com!

Le star di della serie TV The Big Bang Theory, Jim Parsons (Sheldon Cooper) e Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) torneranno a collaborare per una nuova sit-com.

Secondo il sito americano Variety, la serie TV dal titolo Carla vedrà Parsons nei panni di produttore esecutivo e Bialik come interprete protagonista. Inoltre, lo show è stato ordinato dall'emittente americana FOX.

Carla è una donna di 39 anni, che lotta ogni giorno contro la società e sua madre che si può non avere tutto quello che si desidera ed essere comunque felice. Per questo motivo, ha speso i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio, al fine di aprire il Cat Café a Louisville, nel Kentucky.

Lo show dovrebbe debuttare nel 2020 sull'emittente statunitense FOX. Quest'ultima ha messo a segno un grande colpo, aggiudicandosi una serie molto contesa nell'ambiente e che promette di essere divertente e con molti ascolti, visto anche il successo che Parsons e Bialik hanno ottenuto con l'ultima stagione di The Big Bang Theory.

A questo proposito, Michael Thorn, presidente di FOX Entertainment ha dichiarato che Carla rientra nei loro piani di programmazione di sit-com. Inoltre, dice che al serie ha un grande potenziale, ha un personaggio molto forte con un forte punto di vista al femminile. Conclude dicendo, che grazie alla scrittura di Darlene Hunt (The Big C, The Conners) e a partner come Warner Bros. e BBC Studios, la produzione pensa di avere davvero qualcosa di speciale da mandare in onda il prossimo anno televisivo 2020/2021.

Non è chiaro, ancora, se Jim Parsons rimarrà dietro le quinte della serie "solo" per produrre o se potrebbe eventualmente apparire come guest star durante la prima stagione.