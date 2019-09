El Camino: Jesse Pinkman è protagonista del nuovo teaser trailer

Cinema

di Francesco Ursino - 23/09/2019 08:36 | aggiornato 23/09/2019 08:40

Fuggire dal passato sembra essere un'esigenza più che mai pressante per Jesse Pinkman, che torna protagonista nel nuovo teaser trailer del film che segue le vicende della serie AMC.

El Camino: Il film di Breaking Bad continua a far notizia. Come annunciato nei giorni scorsi, durante la cerimonia degli Emmy è stato trasmesso un nuovo teaser trailer della pellicola, che si concentrerà sulla storia di Jesse Pinkman.

E proprio il personaggio interpretato da Aaron Paul è protagonista centrale del breve video. Nella clip è possibile osservarlo mentre ascolta, con apprensione, il resoconto di una sparatoria nella quale sono rimaste uccise nove persone. La continuità con gli avvenimenti che hanno concluso la serie AMC, e con la fuga di Jesse dalla prigionia, sembra evidente. Il messaggio ascoltato alla radio termina con una frase che sembra chiamare in causa proprio Jesse:

Gli investigatori sono sulle tracce di un sospettato che è riuscito a fuggire.

Fuggire dal proprio passato, allora, sembra essere più che mai una questione di vita o di morte per l’ex partner in affari di Walter White, già protagonista di un trailer che ripercorreva la sua storia in Breaking Bad.

Comicbook riporta la sinossi ufficiale del film:

El Camino: Il film di Breaking Bad di Netflix fa riavvicinare Jesse Pinkman (interpretato da Aaron Paul, vincitore di tre Emmy) ai suoi fan. Sulla scia della sua drammatica fuga dalla prigionia, Jesse deve fare i conti con il passato per poter costruire un qualche futuro. Questo thriller avvincente è scritto e diretto da Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad. Il film è prodotto da Mark Johnson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer e Aaron Paul, in collaborazione con Sony Pictures Television.

Solo pochi giorni fa Gilligan e Paul avevano rilasciato un'intervista nella quale veniva chiarito che El Camino: Il Film di Breaking Bad non sarà un’esperienza adatta a chi non ha mai visto le avventure di Walter White. La pellicola, come si nota anche dal nuovo teaser trailer, continuerà la storia di Jesse riprendendo da dove si era fermata la serie TV. A detta di Gilligan, sarà un progetto ricco di dettagli che stuzzicheranno i fan più attenti.

El Camino: Il film di Breaking Bad è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre. Stando a quanto dichiarato da Gilligan, la pellicola dovrebbe durare circa due ore, e vedrà il ritorno sulla scena di almeno dieci personaggi già visti nello show AMC.

Che ve ne pare del nuovo teaser trailer?