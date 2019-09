Celebrity

Gwendoline Christie somigliava a Gesù sulla passerella degli Emmy Awards? Il popolo di Twitter ne è sicuro!

Dopo aver fatto incetta di premi nel settore tecnico degli Emmy Awards, Game of Thrones ha trionfato anche come Miglior Serie Drammatica del 2019.

La categoria in cui GoT partecipava con più candidate era quella dedicata alla Miglior Attrice di Supporto in una Serie Drammatica. Lo show targato HBO dominava con ben 4 nomination su 6. Nonostante ciò, la gara è stata vinta da Julia Garner per Ozark.

Malgrado nessuna tra Maisie Williams, Sophie Turner, Lena Headey e Gwendoline Christie si sia portata a casa la statuetta, l'ultima ha fatto parlare molto di sé per l'outfit con cui ha calcato il "purple carpet" dei prestigiosi awards.

Gwendoline Christie, l'interprete di Brienne la Bella, ha indossato un abito lungo, che tanto richiamava il vestiario degli antichi romani. E dato che, al tempo di Gesù, la Giudea era una provincia romana, non è strano che l'immagine di Gwen che posa per i fotografi agli Emmy Awards 2019 sia stata paragonata a quella di Cristo.

Nell'iconografia cristiana, Gesù è spesso rappresentato con un lungo abito bianco e una stola rossa sulle spalle. Il paragone era inevitabile!

Nelle menti degli utenti dei social network è scattata subito la scintilla e il collegamento è stato immediato.

Manuela scrive: "Perché Brienne si è vestita da Gesù Cristo?"

Perché Brienne si è vestita da Gesù Cristo? — Manuela (@ManuMoriarty) September 22, 2019

Un secondo utente mette a paragone due immagini: nella prima Cristo che cammina sulle acque, nella seconda la Christie sul tappeto rosso.

jesus walking on water / gwendoline christie walking the emmy’s carpet pic.twitter.com/7DJG5COH0N — jharrel jerome’s emmy (@ohfIux) September 22, 2019

Qualcuno vuole un cero con l'immagine della bionda attrice al posto di quella di Gesù di Nazareth.

I need one of those Jesus candles but with Gwendoline Christie on it. #Emmys pic.twitter.com/PEZa8t785i — #wandpocket 👩🏻‍🎤 (@311tessa) September 23, 2019

C'è chi si chiede chi vinca la sfida tra i due. Gabriela Varas domanda: "Chi lo indossa meglio: Gwendoline Christie o Gesù?

Who wore it better: Gwendoline Christie vs Jesus edition pic.twitter.com/qDBWAFybl6 — Gabriela Varas (@lagabivaras) September 22, 2019

Persino chi non ha guardato la cerimonia, dopo aver visto le foto ha notato le similitudini tra l'abito scelto dalla Christie e le immagini cristiane.

I don't watch the red carpet stuff, so I missed Gwendoline Christie coming out looking like Jesus. Damn lady. #Emmy2019 pic.twitter.com/fJfMHNzdoj — M.H. Williams (@AutomaticZen) September 23, 2019

Non guardo il red carpet, e allora mi sono perso Gwendoline Christie arrivare così simile a Gesù. Cavolo, ragazza!

Folks saying that the magnificent Gwendoline Christie arrived at the Emmys looking like the Pope or Jesus, but knowing her character's badassery with a sword, I have to go with Saint Barbara! #Emmys2019 #gwendolinechristie #GameOfThrones pic.twitter.com/V3DHpK0Q7e — Kevin Delgado (@kdel_kevin) September 23, 2019

La gente ripete che la magnifica Gwendoline Christie agli Emmy somigliava a un papa o a Gesù, ma conoscendo la forza del suo personaggio quando impugna una spada, io dico che somigliava a Santa Barbara!

Cosa ne pensate dell'outfit dell'attrice?