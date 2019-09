Cinema

di Giacinta Carnevale - 23/09/2019 16:33 | aggiornato 23/09/2019 16:37

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven tornano con una nuova e grande avventura che li condurrà nella misteriosa foresta incantata. Ecco il nuovo trailer ufficiale dell'atteso sequel Disney.

Uno dei film d'animazione più attesi dell'anno è senza dubbio Frozen 2 - Il segreto di Arendelle che arriverà nelle sale italiane a novembre. Walt Disney Animation Studios ha diffuso il nuovo ed emozionante trailer ufficiale del sequel della pellicola di successo uscita nel 2013.

Nel filmato - in lingua originale a seguire e in italiano in apertura dell'articolo - sono presenti nuove sequenze inedite che vedono protagonisti ancora una volta Elsa, Anna, Kristoff con la sua fidata alce Sven e il simpatico pupazzo di neve Olaf. Stavolta però il gruppo di amici dovrà affrontare una nuova avventura alla scoperta del segreto che si nasconde dietro al regno di Arendelle.

Segui l’istinto. Rispondi al richiamo.

Elsa e gli altri si ritroveranno immersi in una misteriosa foresta incantata, che a lungo è rimasta nascosta al mondo da una fitta nebbia. Secondo una leggenda, narrata dal padre delle due protagoniste, molti anni prima una potente magia aveva separato la foresta dal resto del regno del nord e da quel momento nessuno è potuto entrare o uscirne.

Nel nuovo trailer di Frozen 2 possiamo vedere anche il nuovo personaggio, il Tenente Matthias - doppiato nella versione originale da Sterling K. Brown - che è alla guida di una truppa che è stata dispersa nella foresta incantata per oltre 30 anni. Inoltre scopriamo che la magia di Elsa è molto più potente di quanto lei stessa se ne renda davvero conto e potrebbe diventare pericolosa se non controllata.

Diretto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, la trama del film vedrà le due sorelle impegnate a cercare di capire da dove provengono i poteri magici di Elsa. Per questo motivo si rivolgono ancora una volta al Granpapà, il re dei troll, che le spinge a viaggiare verso nord oltre i confini del loro regno e lì potranno finalmente scoprire il loro passato e le origini di Arendelle.

Ad accompagnarle in questa avventura ci saranno come sempre Kristoff, Sven e Olaf ed insieme affronteranno nuove e pericolose minacce, come pietre giganti e un mare in tempesta.

Frozen II - Il segreto di Arendelle debutterà nei cinema italiani il prossimo 27 novembre 2019.