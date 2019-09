Emmy 2019, Game of Thrones vince per l'ultima volta con Fleabag e Chernobyl: tutti i vincitori

Emmy 2019, Game of Thrones vince per l'ultima volta con Fleabag e Chernobyl: tutti i vincitori

Infatti, Harington - come saprete - è stato scelto da Marvel Studios per un ruolo di rilievo nel film Gli Eterni .

Il Re del Nord sembra essere tornato in forma e non mancherà molto prima di vederlo all'opera con un altro importantissimo personaggio!

Purtroppo, Harington è apparso da solo poiché sua moglie - l'attrice Rose Leslie - non ha partecipato all'evento a causa di impegni di lavoro. Però, l'attore si è potuto consolare riabbracciando la maggior parte del cast con cui ha lavorato per ben 10 anni alla serie de Il Trono di Spade.

Harington, 32 anni, è stato nominato come Miglior attore protagonista per il suo ruolo di Jon Snow nella pluripremiata serie targata HBO.

La star di Game of Thrones Kit Harington ha camminato sul classico tappeto rosso che lo ha condotto all'interno del Microsoft Theater di Los Angeles. La partecipazione all'evento dell'attore britannico ha segnato la sua prima apparizione pubblica dopo essersi sottoposto al trattamento di riabilitazione in un centro benessere nel Connecticut all'inizio di quest'anno per problemi personali .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok