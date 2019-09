Homer Simpson presentatore agli Emmy 2019 [Video]

TV News I Simpson

di Giuseppe Benincasa - 23/09/2019 15:58 | aggiornato 23/09/2019 15:58

Stava andando tutto bene e poi...

5 condivisioni

Con l'iconica sigla della serie TV animata I Simpson, Homer Simpson è stato introdotto sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles, per la 71esima edizione degli Emmy. Il giallo protagonista dello show creato da Matt Groening ha vestito i panni di presentatore (o almeno c'ha provato), poiché così come per gli Oscar, quest'anno gli Emmy non ne hanno avuto uno fisso.

Homer, che potete vedere nel video che apre questo articolo, esordisce dicendo che è il sogno della sua vita (ne ha avuti tantissimi) essere lì per presentare gli Emmy! E, mentre stava dando speranza a tutti quelli che hanno un sogno nel cassetto, un pianoforte gli è caduto in testa per scaraventarlo sotto il palco. A lui è seguito l'intervento di apertura dello show dell'attore Bryan Cranston (Breaking Bad).

Prima della cerimonia che si è tenuta nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019, si è tenuta quella dedicata ai Creative Arts Emmy Award, dove I Simpson hanno ricevuto il premio per il Miglior episodio di una serie animata (Mad about a toy).

La presenza di Homer Simpson è indice del fatto che ancora dopo ben 30 stagioni (e altre in lavorazione) la nota serie TV ambientata nella cittadina di Springfield è conosciuta in tutto il mondo ed è ancora amata dal pubblico. Homer, così come i componenti della sua famiglia Marge, Bart, Lisa e Maggie, sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni dei fan cresciuti con essi, tra tante risate e qualche lacrimuccia.