Il nuovo gioco di Batman vicino all'annuncio: ecco il possibile teaser

di Andrea Guerriero - 23/09/2019 11:53 | aggiornato 23/09/2019 11:55

La serie Batman Arkham potrebbe essere di ritorno. Lo lascia intendere un tweet di Warner Bros., che festeggia i primi 80 anni del Cavaliere Oscuro.

Ha appena compiuto 80 anni, con il mondo a festeggiarlo proiettando al cielo il suo iconico segnale. Eppure, non più giovane virgulto, Batman è ancora uno dei supereroi più amati di sempre, assolutamente a suo agio sotto i riflettori. Anche quelli del mondo videoludico.

Dopo che i ragazzi di Epic Games hanno avviato un evento speciale per il loro Fortnite in occasione del Batman Day 2019, ora tocca a Warner Bros. Montreal stuzzicare tutti i fan del Cavaliere Oscuro di casa DC Comics.

Il team di sviluppo ha infatti pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un cinguettio dal deciso retrogusto supereroistico. Il brevissimo video mostra un'inquadratura del bat-segnale riflesso su di un grattacielo:

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Il popolo del web - e in particolare gli utenti del forum ResetEra - ha quindi analizzato il video, scovando molti misteriosi simboli che vanno a sovrapporsi all'inquadratura di base. Simboli che, come lecito aspettarsi, hanno convinto la community di essere di fronte ad un primo teaser per il prossimo videogioco di Batman, magari legato all'apprezzatissima saga di Batman Arkham.

Assente dalle scene dal 2015 - anno di uscita di Batman Arkham Knight -, il franchise videoludico creato originariamente da Rocksteady Studios è stato più volte al centro di insistenti rumor, che lo vorrebbero di ritorno con un episodio inedito sviluppato proprio dalla filiale del gigante Warner Bros. Entertainment - già autrice del prequel Origins. Per altro con una narrazione incentrata sulla saga della Corte dei Gufi - concepita dal celebre sceneggiatore Scott Snyder, con Greg Capullo ai disegni.

Non solo, in mancanza di informazioni ufficiali, sempre su ResetEra sono partite le prime speculazioni, che vorrebbero l'annuncio del videogame cadere già questa settimana. Due gli appuntamenti da tenere sott'occhio, ovvero lo State of Play di Sony (in onda martedì 24 settembre alle 22:00) e la nuova puntata di Inside Xbox, in programma a mezzanotte di mercoledì 25 settembre.

