Emilia Clarke ha dichiarato che il suo look degli Emmy era ispirato a Jennifer Lopez, la regina di Instagram e di Google Immagini, che di recente ha fatto salire la febbre con il jungle dress che ha chiuso la sfilata di Versace.

C’è un vestito di cui si parla moltissimo negli ultimi giorni: è il jungle dress di Jennifer Lopez, l’abito che ha letteralmente “rotto Internet” con una valanga di condivisioni, commenti, video e foto sui social dopo il gran finale della sfilata di Versace.

JLo è sulla cresta dell’onda al momento: protagonista di Hustlers, in cui interpreta una spogliarellista sexy e tosta, ha riportato in passerella il 2000 e una ventata di “wild” con il sensuale abito tutto spacchi e scollature che citava un famoso vestito indossato dalla popstar ai Grammy Awards, un look che aveva dato il via alla sezione Google Immagini, proprio per permettere agli utenti di cercare tutte le informazioni possibili su quell’outfit.

Jennifer Lopez e il jungle dress

Per il 20esimo anniversario di quel momento, Versace ha confezionato una collezione Primavera/Estate 2020 sotto il segno delle ispirazioni jungle, che hanno popolato il comparto abiti e accessori e hanno spalancato le porte al coup de théâtre finale, una JLo in splendida forma accompagnata da Donatella Versace.

Il verde smeraldo, le fioriture, le stampe tropicali e le scollature sembrano essere la chiave di lettura per la prossima stagione calda.

Getty Images Jennifer Lopez chiude la sfilata Versace

Come riporta People, la Lopez ha ricordato la stellare nottata di 20 anni fa.

All'improvviso inizi a sentire un piccolo mormorio. E pensi: ‘Sono i Grammy. Deve esserci qualcuno famoso dietro di noi’. Ma poi è stata una frenesia. I flash hanno iniziato a scattare vorticosamente, in un modo che di solito non succede. C’era un'energia fortissima. E io pensavo: ‘ Ma che diavolo sta succedendo? Non avevo idea che riguardasse proprio il vestito’.

Getty Images Jennifer Lopez e l'iconico abito del 2000

Durante la serata, Jennifer era incorsa in un incidente sexy.

Ero totalmente ignara quando il vento ha colpito il vestito. Si è aperto e sono rimasta come nuda. Improvvisamente, un lento mormorio, e tutti hanno cominciato ad applaudire. […] In quel momento, il vestito è diventato un qualcosa a cui la gente fa riferimento.

L’impatto di questa icona sulla cultura fashion è (stato) enorme, e non solo attraverso il pubblico ma anche le colleghe.

Il look di Emilia Clarke JLo-inspired

Getty Images Emilia Clarke e il look agli Emmy

Emilia Clarke ha dichiarato di essersi ispirata alla queen JLo per il suo look agli Emmy Awards, che si sono svolti al Microsoft Theatre di Downtown Los Angeles. L’attrice non ha vinto il premio ma è stata acclamata per il suo look mozzafiato, un lungo abito blu di Valentino dalla scollatura abissale, abbinato a orecchini verdi e blu, nessuna collana e un make up leggero.

Su Instagram la Clarke ha detto che è stata Jennifer Lopez la sua #inspo per la serata.

Jennifer Lopez ha condiviso un breve video della collega con una didascalia coinvolgente.

Quando la madre dei draghi incontra #Ramona.

Che ne pensate? L’effetto Jennifer Lopez inizia a farsi sentire?