Le Cybershoes vi fanno saltare (fisicamente) nei giochi VR, ma attenzione a dove mettete i piedi

I giochi in realtà virtuale ancora più immersivi grazie alle Cybershoes. Ma quanto costa la libertà di movimento (su una sedia girevole) in una dimensione alternativa?

Una delle novità più apprezzate negli ultimi anni per quel che riguarda il mondo del gaming è la realtà virtuale. La possibilità di catapultarsi in una dimensione alternativa è stata ben accolta da molti giocatori, anche da quelli inizialmente più scettici. Un visore, due controller e il gioco è fatto. Oppure no?

A pensarci bene, nei titoli in VR oggi disponibili sulle diverse piattaforme si sente la mancanza di quella totale libertà di movimento, per esplorare spazi e avanzare con più controllo. Vogliono colmare questo vuoto i ragazzi di Cybershoes con un gadget hi-tech che prende lo stesso nome dell'azienda e compatibile con SteamVR (quindi con visori come Oculus Rift, HTC Vive e Pimax).

HD Cybershoes

Le Cybershoes si indossano come fossero sandali e ospitano un piccolo rullo sotto la suola (ricordate le scarpe con rotelle degli anni novanta?) che garantisce la lettura precisa del tipo di avanzamento. Si ricaricano tramite una porta USB posizionata sul fianco (utile anche per gli aggiornamenti del firmware), e le batterie sono sostituibili.

Necessari per il funzionamento delle Cybershoes sono un tappetino 'speciale' e una sedia girevole (per l'orientamento del movimento). Stavate già considerando l'idea di andarvene in giro con ai piedi i due gioiellini hi-tech, vero? Purtroppo non è possibile.

Tra i giochi compatibili con le Cybershoes si segnalano Fallout VR, Skyrim VR e Doom VFR. Il prodotto ha raggiunto l'obiettivo con le campagne su Kickstarter e Indiegogo ed è oggi disponibile all'acquisto (anche in Europa) in diversi bundle ai seguenti prezzi:

Cybershoes + Cybercarpet EU: 323.64 euro

Cybershoes Gamign Station: 399.41 euro

Cybershoes Arcade Edition: 973.08 euro

Cybershoes Business Edition: 1,265.33 euro

Cosa ne pensate delle Cybershoes? Faranno colpo sui gamer più audaci e che non temono crampi?