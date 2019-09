Toy Story 4: il finale alternativo cambia quasi del tutto la storia

In questo finale alternativo, sviluppato in storyboard e poi accantonato (e che dovrebbe poi essere presente come contenuto extra della realizzazione Home Video del film), c'è una scelta radicale da parte di uno dei protagonisti.

Uscito lo scorso giugno, Toy Story 4 terminava con il cowboy Woody che prendeva una delle decisioni più difficili della sua vita: abbandonare il mondo dei giocattoli per come lo conosceva, lasciando i suoi amici fraterni e decidendo di dedicarsi a più bambini, condividendo il futuro con la pastorella di porcellana.

