di Chiara Poli - 23/09/2019 10:21 | aggiornato 23/09/2019 10:25

Vampiro pronto ad addentare la sua prossima vittima? Macché! Creatura centenaria che si appresta a spegnere - con scarso successo - le candeline su una torta. What We Do in the Shadows ci regala 4 esilaranti nuovi teaser. Eccoli!

Di What We Do in the Shadows vi avevo già raccontato tutto, e vi avevo invitati alla novità: preparatevi a incontrare dei vampiri e altre creature soprannaturali come non ne avete (quasi: Buffy docet) mai visti in TV. Ora bisogna passare ai fatti, e i nuovi teaser della serie in arrivo su FOX dal 31 ottobre, e destinata a diventare di culto anche in Italia grazie alla sua irresistibile ironia, lo dimostrano: la serie è infarcita di momenti imperdibili.

Fin da quella torta di compleanno che prende il posto della prossima vittima di un vampiro assetato di sangue, per proseguire con le interferenze tecnologiche per la vampira che davvero, stavolta, sta per azzannare la sua prossima vittima...

I vampiri protagonisti della serie derivata da un cortometraggio del 2005 poi sfociato in un riuscito film per il grande schermo nel 2014 (What We Do in the Shadows - Vita da vampiro) si scontrano con le contraddizioni del mondo moderno.

Un mondo che si è trasformato nel corso degli anni davanti ai loro occhi immortali, ma non sempre secondo le loro aspettative...

Una volta, per esempio, fare le pulizie in casa - sappiamo che uno dei protagonisti, Nandor (Kayvan Novak, Syriana), è particolarmente fissato con l'igiene - era sicuramente più faticoso ed elaborato. Ma la potenza degli aspirapolvere moderni potrebbe rivelarsi controproducente...

Già l'accostamento vampiro col mantello - aspirapolvere moderno è abbastanza buffo. Mettiamoci, poi, che spesso i nostri vampiri all'antica soffiano agli elettrodomestici ribelli come farebbe un gatto arrabbiato e abbiamo già il quadro di una serie che trasformerà il vostro Halloween in una serata indimenticabile.

Volendo, anche in caso di problemi con quelle moderne diavolerie come la corrente elettrica.

Tutta questa fatica per avvitare una lampadina, e poi? Un fastidio inenarrabile per le creature della notte...

Se non vi abbiamo convinti con questi teaser, non possiamo fare altro: What We Do in the Shadows è sicuramente una gran serie, ma raccontarverla tutta rovinerebbe alcune belle sorprese.

Ecco perché non dovrete far altro che sintonizzarvi su FOX la sera di Halloween, alle 21.00 in punto: il resto, fidatevi, lo faranno loro.

Nandor, Laszlo (Matt Berry, The IT Crowd) e Nadjia (Natasia Demetroiu, Year Friends) hanno trascorso insieme più di cento anni, ma non sono mai stati autosufficienti.

Per le incombenze diurne, si sono sempre serviti dell'ausilio di un servo umano. Quando li conosciamo noi, con loro c'è Guillermo (Harvey Guillén, Gi stagisti), aspirante immortale che con ogni probabilità non otterrà mai dai suoi datori di lavoro l'unica cosa che vuole: diventare come loro. Magari non esattamente uguale, ecco...