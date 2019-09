Reynolds complimenta (per davvero) Jackman e i fan li propongono per il remake di Face/Off

I protagonisti di questo progetto cinematografico saranno proprio Will Ferrell e Ryan Reynolds, anche se non è chiaro quali ruoli andranno ad interpretare, cioè chi di loro sarà il vecchio Scrooge e chi uno dei fantasmi protagonisti della storia.

Ebbene, sembra che il racconto dello scrittore britannico subirà un ulteriore adattamento: come riportato da The Hollywood Reporter , i registi di Daddy’s Home, Sean Anders e John Morris, scriveranno e dirigeranno un film musicale basato proprio sulla novella del 1843.

A Christmas Carol: Will Ferrell e Ryan Reynolds saranno protagonisti di una nuova rivisitazione di Canto di Natale di Charles Dickens in chiave musicale.

