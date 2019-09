Celebrity

di Giulia Greco - 24/09/2019 14:03 | aggiornato 24/09/2019 14:07

Durante gli Emmy 2019 , Gwyneth Paltrow ha presentato il premio per la Migliore Attrice Protagonista in una Serie Drammatica, e la sua camminata sul palco ha dato vita a una serie di commenti ironici sul web.

Tra i momenti memorabili degli Emmy Awards 2019 non può mancare quello in cui Gwyneth Paltrow è salita sul palco per presentare il premio alla Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica.

Prima di assegnare la statuetta a Jodie Comer, protagonista di Killing Eve, Gwyneth si è lentamente avvicinata al microfono suscitando l'ilarità del pubblico a casa.

Probabilmente impedita dalla stretta gonna dell'abito che indossava, l'attrice ha mosso un passo dopo l'altro con un po' di difficoltà e ha dato vita così a un nuovo meme, divenuto immediatamente virale!

the goopery that this slow walk has pic.twitter.com/SwzNVnbLy6 — michael blackmon (@blackmon) September 23, 2019

"La meraviglia di questa camminata", ha scritto Michael Blackmon, reporter di BuzzFeed, quando ha pubblicato il video in questione.

Congratulations to all the performances that won Emmy’s tonight but the best performance of the night is Gwyneth Paltrow’s walk to the stage pic.twitter.com/b2LLcmpU9c — Jon (@prasejeebus) September 23, 2019

Jon Adams, il creatore di Jon On Film, ha detto:

Congratulazioni a tutti gli artisti che hanno vinto un Emmy questa sera, ma la miglior performance della serata ce l'ha offerta la camminata di Gwyneth Paltrow sul palcoscenico.

C'è chi nota che Gwyneth sembra camminare in punta di piedi nel pieno della notte per sgraffignare qualcosa dal frigorifero.

Going from my bed to my fridge wrapped up in the comforter: pic.twitter.com/pFuGXwfMpF — Bedder (@itgetsbedder) September 23, 2019

Quando mi alzo dal letto per raggiungere il frigorifero avvolto nel piumone.

Sorry, sorry, sorry. I need to be HONEST. This is the exact way I move when I am heading to the bathroom but I don’t want anyone to know it’s an EMERGENCY: pic.twitter.com/pFuGXwfMpF — Bedder (@itgetsbedder) September 23, 2019

In alternativa, è il modo in cui si cammina quando ci si dirige verso il bagno, circondati da altra gente, e non si vuole far sapere a nessuno che si tratta di un'emergenza!

In un'altra versione della storia, il giornalista Andrew Spena ha immaginato che Gwyneth volesse mimare chi torna a casa con la pancia piena dopo il Ringraziamento.

Getting back to the house for thanksgiving dinner after going on “a walk”pic.twitter.com/paO7RXoWwT — Andrew Spena (@iamsosorry) September 23, 2019

Hemal Jhaveri di USA Today ha dedicato alla camminata della star una serie di commenti su Twitter.

Mi sono persa gli Emmy, ma è ovvio che nulla ha potuto superare la lenta camminata di Gwyneth Paltrow.

I missed the Emmys but clearly nothing can top Gwyneth Paltrow’s slow walk: pic.twitter.com/Z4JsMYQBY7 — Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) September 23, 2019

La giornalista ha poi aggiunto che il bello della scena sta nel fatto che ci fossero centinaia di persone ad aspettare che lei raggiungesse il microfono, ma l'attrice ha fatto le cose alle sue condizioni, coi suoi tempi.

Truly her entire energy is Gwyneth Paltrow does Gwyneth Paltrow regardless of millions of people waiting on her: pic.twitter.com/Z4JsMYQBY7 — Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) September 23, 2019

La Jhaveri ha deciso di voler prendere esempio da Gwyneth Paltrow per far attendere in eterno chi le tiene la porta aperta quando lei è ancora molto distante.

Internalizing Gwyneth’s slow walk for the next time some idiot tries to hold the door open for me even though I am clearly too far away: pic.twitter.com/Z4JsMYQBY7 — Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) September 23, 2019

Che didascalia dareste voi a questo indimenticabile momento televisivo?