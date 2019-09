Funko e la collezione make-up ispirata ai villain Disney

Curiosità

Dai gadget ai calendari dell'avvento, fino ad arrivare al make-up: i prodotti targati Funko conquisteranno il mondo!

Contrariamente alle aspettativa di tutti, i nuovi articoli targati Funko non sono un'altra serie di gadget con personaggi pop in vinile, né dei calendari dell'avvento: è una fantastica collezione make-up!

La nuovissima Funko Presents Disney Villains è una linea di prodotti chiaramente progettata per tutti quelli che, come noi, hanno almeno una volta visto un film Disney e pensato: "Accidenti, come si sono truccati? Voglio dire, hai visto gli zigomi di Malefica? Devo assolutamente cercare un tutorial ed imparare tutto ciò che c'è da sapere per ricreare quel make-up su di me!".

Interamente ispirata ai più amati villain Disney, questa nuova collezione make-up è destinata a far impazzire di gioia tutti i fan più accaniti.

La collezione Funko ha ideato quattro palette principali con annessi un set di cinque pennelli abbinato, una borsetta, lucidalabbra ed eyeliner: ognuna ispirata rispettivamente ai colori e lo stile di Malefica nel film Disney La bella addormentata nel bosco, Ursula in La sirenetta, La Regina cattiva in Biancaneve ed i sette nani ed infine Crudelia De Mon in La carica dei 101.

Josh Silverman, vice presidente esecutivo del reparto per la commercializzazione globale del prodotto nella società Disney parks, experiences and products, ha dichiarato in un comunicato stampa:

L'estetica del personaggio Funko in coppia con i più spaventosi villain Disney, oltre che i colori vivaci del trucco associati al packaging accattivante, hanno dato il via ad una collaborazione diabolicamente glamour. Questa collezione è un'ulteriore opportunità unica per i fan dei nostri iconici villain, che sono anche appassionati di make-up, per connettersi con i personaggi Disney in modo unico e divertente.

Tra le quattro diverse palette di ombretti, una in particolare ha 12 diversi tipi di colori con molte sfumature che variano tra il viola ed il blu.

La palette dedicata alla Regina cattiva di Biancaneve, Grimilde, ha invece tonalità marroni più tenui, mentre quella della strega del mare Ursula è composta da quattro diversi colori rinominati, ad esempio, Body Language ed Unfortunate Souls. E per finire, la meravigliosa palette dedicata a Crudelia De Mon ha tre diverse tonalità di blush ed un bronzer. Tutte e quattro le palette costano 24 dollari ciascuna.

I prezzi variano tra i 10 ed i 24 dollari. La collezione è già disponibile sul sito di Ulta Beauty.

E voi che ne pensate, appassionati di make-up? Ci state già facendo un pensierino?