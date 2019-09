Grey's Anatomy

di Verdiana Paolucci - 24/09/2019 11:12 | aggiornato 24/09/2019 11:17

Impeccabile nel suo lavoro, un disastro come mamma: il ruolo di genitore non fa decisamente per Teddy, ma la dottoressa cercherà di mettercela tutta

Era stata definita la stagione dell'amore, e così è stata: il finale di Grey’s Anatomy 15 è l'esplosione dei sentimenti. Meredith ha ufficialmente voltato pagina con Andrew; Amelia ha trovato in Link non solo il classico rimpiazzo, ma qualcosa di più; l'unione tra Levi e Nico si è rafforzato; Jo si è finalmente aperta con Alex riguardo il suo passato, e pur di non perderlo è decisa a curare se stessa.

Teddy e Owen invece sono diventati genitori, dopo aver confessato i loro reciproci sentimenti. La première della nuova stagione si apre con loro: felici insieme alla piccola Allison. Ma non pensate che iniziare una vita insieme sia così facile, soprattutto dopo essere stati amici per anni.

La difficoltà maggiore per Teddy è però rappresentata dal suo istinto materno - che non uscirà fuori fin da subito. A TV Line, Kim Raver ha raccontato di averne parlato con la showrunner Krista Vernoff e di aver avuto un'idea: non sarebbe bello vedere Teddy come se la cava nel ruolo di madre fuori dalla sala operatoria? Impeccabile sul lavoro, un disastro (in senso buono) come genitore:

È un mondo totalmente diverso per lei. Ho pensato che sarebbe interessante vederla a disagio quando di solito riesce a fare tutto.

Niente scene drammatiche, promette la Raver. Dopo tutto questo è Grey's Anatomy, e non può mancare un po' di commedia:

Ho appena girato una scena con Greg [Germann], Kevin [McKidd], Caterina [Scorsone] e tutti i bambini insieme. Potete immaginare! La quintessenza di Grey's Anatomy con lacrime e risate.

Siete curiosi di scoprire come sarà la nostra Teddy Altman in versione mamma? Tenete duro, manca ancora un mese: Grey's Anatomy 16 arriva su FoxLife il 28 ottobre in prima visione assoluta.