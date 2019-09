Il nuovo trailer di The Last of Us Part II svela la data di uscita ufficiale

Videogames

di Andrea Guerriero - 24/09/2019 23:50 | aggiornato 24/09/2019 23:55

L'ultimo State of Play di Sony ha finalmente messo nero su bianco la release ufficiale del secondo capitolo di The Last of Us. E lo ha fatto con un trailer dell'alto tasso di spettacolarità!

Sony ce lo aveva promesso: il suo ultimo State of Play si sarebbe svolto nel segno di The Last of Us Part II.

E così effettivamente è stato, con la prossima esclusiva indirizzata a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro ad animare l'ultima diretta streaming del colosso giapponese. Il secondo capitolo della saga post apocalittica firmata da Naughty Dog si è infatti esibito con un nuovo trailer, visibile poco più in basso:

La clip non ha solo il merito di mostrare a schermo frammenti dell'incipit narrativo o sequenze di giocato mai viste - assieme all'attesissimo ritorno di Joel! -, ma anche e soprattutto di andare finalmente a svelare la data di uscita ufficiale di The Last of Us Part II. I fan e i gamer semplicemente curiosi devono allora cerchiare a più tinte di rosso - sangue! - sui loro calendari giorno 21 febbraio 2020.

Cinque mesi ci separano dal grande ritorno di un brand che, seppur relativamente giovane, ha già saputo scrivere un gran bel pezzo di storia dell'intero settore videoludico.

E se è vero che il video odierno si focalizza anche sui moti d'animo della più giovane Ellie, allo stesso modo i "cagnacci" californiani hanno voluto deliziare i palati dei collezionisti andando a svelare le diverse edizioni speciali della seconda declinazione di The Last of Us. Si tratta, in particolare, di Special Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition.

HD Sony/Naughty Dog

La Special Edition retail includerà il gioco base, una custodia Steelbook, un mini-artbook di 48 pagine della Dark Horse, un tema dinamico per la dashboard di PS4 e sei avatar per il PSN.

HD Sony/Naughty Dog

La Digital Deluxe Edition, che uscirà solamente sul PlayStation Store, offrirà una copia del gioco, il mini-artbook di 48 pagine in formato digitale, il tema dinamico e sei avatar per il PSN.

HD Sony/Naughty Dog

La Collector's Edition retail includerà il gioco base, la custodia steelbook, una statua di Ellie con la chitarra alta 30 centimetri, una replica a grandezza naturale del braccialetto di Ellie, sei spille, una litografia, cinque adesivi, il mini-artbook digitale di 48 pagine (sia fisico che digitale), la colonna sonora digitale, il tema dinamico e sei avatar per il PSN.