L'attore parla inoltre delle critiche mosse contro la season 8 e di come siano state affrontate dal cast.

Game of Thrones si è aggiudicata la statuetta di migliore serie TV drammatica agli Emmy Awards 2019, nonostante le numerose polemiche attorno l'ultima stagione.

Nel backstage, mentre gli showrunner e il cast erano euforici per la quarta vittoria del premio, è stato chiesto loro delle critiche mosse da una fetta di appassionati alla season 8. In tale occasione Kit Harington (che nello show HBO ha interpretato Jon Snow) ha confessato di non aver ancora visto la stagione finale, tentando di spiegare come abbia affrontato le polemiche. L'attore dichiarato:

Non ho ancora visto lo show. È così che ho affrontato le polemiche: non ho guardato l'ultima stagione, ma so cosa ci è voluto per girarla. È stata dura e tutti ci hanno messo amore e si sono impegnati. Sapevamo che quello che stavamo facendo era giusto a livello narrativo; e sapevamo che era giusto per i personaggi, perché abbiamo vissuto con loro per 10 anni. Le polemiche non ci hanno per nulla scalfito.

Anche lo showrunner Dan Weiss è intervenuto sulla questione:

Non è nostro compito decidere cosa pensano le persone riguardo all'ultima stagione. Spero che la gente la guardi e l'apprezzi in futuro. Non si può prevedere come verranno percepite certe produzioni tra dieci, venti o cinque anni. Il panorama televisivo cambia molto rapidamente, sta cambiando anche in questo momento. È gratificante aver raggiunto un grande numero di persone e spero che quelle un po' troppo giovani per vedere lo show oggi, crescano presto per conoscerlo e guardarlo.

Peter Dinklage, che ha interpretato Tyrion Lannister, ha invece parlato di come sarà difficile per lui non essere più associato al personaggio di Game of Thrones. Durante la serata degli Emmy, Dinklage ha vinto per la quarta volta il premio di migliore attore non protagonista in una serie drammatica.

