La serie TV Narcos diventa un videogioco strategico a turni

Curve Digital ha annunciato un videogioco strategico in cui dovrete seguire i protagonisti della serie TV Narcos nei loro mercati illegali. Li favorirete o farete il gioco della DEA?

La serie Narcos è pronta a compiere il grande salto e a trasformarsi in un videogioco. L'annuncio è arrivato dal publisher Curve Digital, che ha rivelato il progetto Narcos: Rise of the Cartels, sviluppato dalla software house Kuju. Ad accompagnare la notizia anche due video introduttivi, che potete trovare nel nostro articolo.

Il gioco vi consentirà di vivere in prima persona l'inveterato conflitto tra i narcotrafficanti e la DEA, chiedendovi però di scegliere da che parte stare. In un sistema di gioco da strategico a turni, potrete così decidere se affrontare la campagna in cui aiuterete la lotta alla droga o se, invece, vivere l'altra, in cui sarete chiamati ad affiancare El Patron per far crescere il vostro impero tra i cartelli della droga.

I personaggi che troverete all'interno del gioco saranno rigorosamente quelli della serie TV Netflix: incontrerete quindi volti noti come Murphy, Primo o El Mexicano, con ogni protagonista caratterizzato da abilità uniche di cui servirvi per portare avanti le vostre motivazioni.

Secondo Curve Digital, dovrete ponderare con cura le vostre azioni, dal momento che i passi falsi saranno severamente puniti dal gioco e potreste fare rapidamente una brutta fine (virtuale, ovviamente), qualsiasi sia lo schieramento scelto. Rimangono ora da svelare ulteriori dettagli sul gameplay strategico del videogioco, il cui debutto è fissato per l'autunno su PC (attraverso Steam), PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.

L'originale serie Narcos ha debuttato nel 2015 e, dopo tre stagioni e trenta episodi, si è conclusa nel 2017. Dal 2018 è in produzione lo spin-off Narcos: Mexico, che si concentra sul cartello della droga di Guadalajara.

Siete già impazienti di immergervi nell'universo di Narcos grazie a Rise of the Cartels?