24/09/2019

Una storia vera e una vicenda drammatica sono gli ingredienti della serie TV Curon. Cosa accadrà nella cittadina del campanile che spunta dal Lago di Resia?

Netflix ha lanciato il teaser ufficiale della serie Curon, il nuovo progetto ambientato sul Lago di Resia in provincia di Bolzano e scritto da Ezio Abbate.

L’autore è conosciuto per essere anche lo sceneggiatore di Suburra la Serie, la prima serie italiana targata Netflix.

Il campanile che emerge dal Lago di Resia ha ispirato questa nuova produzione sulla quale non ci sono ancora informazioni precise: potrebbe trattarsi di una serie drammatica con risvolti sovrannaturali.

Il protagonista della serie TV sembra essere il tocco fantastico e spettrale di questa struttura del XIV secolo che è già stata al centro di altri racconti e romanzi.

La storia del borgo alpino è incredibile: a metà del 1800 venne completato il progetto di un ingegnere per abbassare il lago di Curon facendo degli argini per contenere il Rio Carlino.

In seguito decisero di sfruttare il corso del torrente per creare un bacino artificiale per ricavare energia elettrica, cosa che avvenne attorno al 1920.

Poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale il livello dell’acqua venne innalzato di cinque metri, cosa che non preoccupò gli abitanti, e cinque anni dopo la società concessionaria che aveva la facoltà di sfruttare il futuro bacino artificiale decise di progettare una diga per far ristagnare l’acqua di ulteriori 22 metri.

Il progetto non vide subito la luce ma alla fine del conflitto mondiale la società cominciò a costruire la diga e a nulla valsero le proteste degli abitanti che ne videro il completamento nel 1950.

Una volta chiuse le cateratte l’acqua cominciò a salire e si verificò la sommersione di quasi 700 ettari di terreni e di più di 150 case, motivo per cui moltissime famiglie emigrarono perché incapaci di avere le precedenti risorse.

Indennizzi troppo bassi, disagi fortissimi e alloggi in baracche di fortuna fecero crescere il malcontento del popolo che giorno dopo giorno vedevano l’acqua salire e il loro patrimonio storico e culturale venire cancellato.

Tutto scomparve tranne il campanile romanico della Chiesa di Santa Caterina del 1357 che tuttora spunta dall’acqua azzurra del lago e rappresenta la memoria storica di quanto è accaduto.

In estate la piena riempie il bacino e l’atmosfera si fa pittoresca, in inverno il lago ghiaccia e il campanile è raggiungibile direttamente a piedi.

E proprio in questa stagione è nata una delle leggende che legano il luogo alla tradizione popolare: sembra che in inverno il silenzio diventi tanto profondo da rendere possibile l’ascolto delle campane che suonano.

Peccato che sono state rimosse poco prima dell’allagamento.

Oggi il campanile di Curon Venosta diventa il centro della serie di cui, come dicevamo, si sa molto poco: la storia riguarderà una madre che torna con i figli nel villaggio altoatesino dopo una vita trascorsa altrove.

La serie è stata presentata con questo teaser su Youtube:

Quali segreti nasconde il lago di Resia? Curon è la nuova serie originale Netflix che racconta alcune misteriose vicende dell'omonimo paese in provincia di Bolzano. Prossimamente solo su Netflix.

Una vicenda drammatica con risvolti paurosi, intensi e sovrannaturali che è stata prodotta da Indiana Production e scritta anche da Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Una madre torna nel misterioso villaggio natale nel Nord Italia con i suoi figli adolescenti per scoprire che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

La data di uscita di Curon non è ancora stata ufficializzata ma l’attesa è già grande.