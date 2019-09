Rambo: Last Blood, un trailer red-band e le dichiarazioni di Stallone: 'Un guerriero che non troverà mai pace'

Il podcast Limetown ha riscosso un incredibile successo grazie a oltre 10 milioni di download e una seconda stagione è in arrivo il 31 ottobre. Il debutto della serie TV è invece fissato per mercoledì 16 ottobre: differentemente da molti altri true crime, va sottolineato che Limetown racconta un caso nato dalla fantasia degli autori.

Lo show seguirà le vicende di Lia Haddock, reporter dell'American Public Radio inviata a indagare sulla sparizione di oltre 300 persone da una struttura per le ricerche nell'ambito neuroscientifico, situata nel Tennessee. Un trailer della serie è disponibile e potete trovarlo in apertura dell'articolo. La clip suggerisce che la suspense sarà al centro di una storia dall'atmosfera tetra e a tratti macabra.

