24/09/2019

Dame Maggie Smith ha un modo tutto suo per dare a intendere le proprie simpatie, o semplicemente quando si tratta di una 'giornata no'.

Se siete sul set di Downton Abbey e Dame Maggie Smith è di cattivo umore, vi conviene girarle al largo, soprattutto se tendete ad avvicinarvi troppo al vostro interlocutore quando conversate.

Ospiti dello show Watch What Happens Live with Andy Cohen, gli attori di Downton Abbey Elizabeth McGovern e Allen Leech hanno spiegato come fare per sapere se la Smith non vi ha in simpatia, o semplicemente non è in vena di socializzare.

Qual è dunque il modo migliore per saperlo?

La risposta arriva da Leech:

Il bastone! Ha sempre il bastone con sé, ovviamente, per via del personaggio. Ma ci fu un assistente regista...

E interviene in suo aiuto la McGovern:

Oh sì, non lo sopportava proprio!

Il membro della crew, ricordano i due, aveva l'abitudine di ridurre eccessivamente lo spazio vitale tra lui e il suo interlocutore, aumentando in cambio il contatto fisico.

Leech continua il racconto, con una degna interpretazione di Maggie Smith:

[Maggie Smith] aveva il bastone letteralmente sempre a portata di mano e, ogni volta che lo vedeva arrivare, diceva 'Diamine, ecco che arriva'.

E dunque lo stesso Leech (nei panni della Smith) e McGovern (interprete del famigerato bastone) ricreano la scena-tipo durante l'intervista: non appena l'assistente regista si avvicinava all'attrice, questa sfoderava il bastone, e lo frapponeva tra di loro.

Leech (imitando ancora la Smith): Va bene così, è la distanza giusta, è la distanza giusta.

L'atteso film di Downton Abbey sta sbancando il botteghino in America, dopo aver fatto registrare, per il primo giorno, delle prevendite superiori addirittura a quelle di C'era una volta a... Hollywood.