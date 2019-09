Cinema

di Rina Zamarra - 24/09/2019 13:57 | aggiornato 24/09/2019 14:02

L'ANICA ha annunciato ufficialmente il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2020 nella categoria Miglior Film Straniero: Il traditore di Marco Bellocchio.

La commissione speciale istituita dall’ANICA a giugno 2019 ha scelto il film italiano da proporre agli Oscar. Si tratta de Il traditore di Marco Bellocchio, che inizierà la sua corsa per essere candidato nella categoria Miglior Film Straniero.

La commissione era composta da Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della Casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke e Alessandro Vitali. I membri hanno dovuto scegliere in una rosa composta dai seguenti cinque film:

Martin Eden di Pietro Marcello

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Il primo Re di Matteo Rovere

Il traditore di Marco Bellocchio

Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

Il cammino per Il traditore è ancora lungo, perché ogni paese propone il suo film e sarà poi l’Academy Awards a scegliere i 5 titoli da candidare agli Oscar 2020.

Il film italiano esce nei cinema statunitensi il 27 novembre 2019, dopo aver conquistato critica e pubblico in patria e non solo. Fino a oggi, i botteghini nazionali e internazionali hanno registrato un ottimo incasso pari a 5,233 milioni di euro.

Il traditore è stato molto apprezzato anche al Festival di Cannes e si è portato a casa ben 7 premi nell’edizione 2019 dei Nastri d’Argento, tra cui quello per il miglior film, per la migliore regia e per la migliore sceneggiatura. Ha vinto un Nastro d’Argento anche Pierfrancesco Favino, che si è calato perfettamente nel ruolo del boss Tommaso Buscetta, di cui il film segue la parabola da criminale a super pentito di mafia.

Il Traditore è il film italiano candidato agli Oscar: grande orgoglio!



The Traitor is the Italian entry to the Academy Awards: very proud!#IlTraditoreFilm #Oscars #AcademyAwards #Oscars2020 pic.twitter.com/mNGUoDWFXw — Pierfrancesco Favino (@pfavino) September 24, 2019

L’Academy annuncerà le nomination il 13 gennaio 2020 e Il traditore dovrà superare la concorrenza di titoli come Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar per la Spagna e Les Miserables di Ladj Ly per la Francia.

La 92esima cerimonia degli Oscar, invece, si terrà il 9 febbraio 2020 a Los Angeles.