Jason Momoa su See: 'È un po' come se Khal Drogo fosse sopravvissuto'

Jason Momoa su See: 'È un po' come se Khal Drogo fosse sopravvissuto'

Servant si aggiungerà ad altri progetti in arrivo sulla nuova piattaforma streaming di altrettanti grandi nomi, come J.J. Abrams e Steven Spielberg . Ancora non sappiamo quando debutterà la serie su Apple Tv+.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok