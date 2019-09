CinemaTV NewsVideogames

24/09/2019

Daisy Ridley, John Boyega, Pedro Pascal, Cameron Monaghan, Gina Carano e molti altri sveleranno al mondo la nuova linea di prodotti dedicati a Star Wars.

Tornerà anche quest'anno il Force Friday, la giornata speciale in cui vengono resi ufficialmente disponibili i prodotti delle nuove linee dedicate al mondo di Star Wars. Essendo questo un anno davvero speciale per la saga, l'evento si è triplicato per dare spazio alle tre grandi release del franchise del 2019. Assisteremo così a un Triple Force Friday, per celebrare il debutto di Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo videogioco di Respawn Entertainment, The Mandalorian, prima serie live-action di questo universo, e ovviamente Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, attesissimo episodio conclusivo della trilogia sequel.

Per un'occasione di questa portata, si è deciso di fare le cose davvero in grande. E così il prossimo 26 settembre alle ore 20.00 italiane si terrà un live-streaming molto speciale sul canale YouTube di Star Wars. Nella cornice dei Pinewood Studios di Londra, struttura in cui è stato girato proprio l'ultimo film, alcuni dei volti passati e futuri della saga sveleranno passo passo i nuovi prodotti. Questa diretta sarà il segnale d'inizio del countdown verso il vero e proprio Triple Force Friday, che si terrà poco più di sette giorni dopo, il 4 ottobre.

Saranno tanti i nomi noti e cari ai fan che prenderanno parte all'evento, a partire ovviamente dal conduttore. Sarà infatti Warwick Davis, interprete di Wicket in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, a fare da maestro di cerimonie presentando i vari interventi dei membri del cast. L'elenco dei presenti conta Cameron Monaghan, ovvero Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order, nonché due dei protagonisti di The Mandalorian, ovvero Pedro Pascal e Gina Carano. Non mancheranno inoltre i membri del cast del nuovo film come Joonas Suotamo (interprete di Chewbecca), Kelly Marie Tran (alias Rose Tico), le new entry Naomi Ackie (Jannah) e Keri Russell (Zorii Bliss), gli storici Billy Dee Williams (Lando Calrissian) e Anthony Daniels (C-3PO) e ovviamente i tre protagonisti Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn) e Daisy Ridley (Rey).

Per personaggi che saranno introdotti nei prossimi mesi nella saga come Zorii, Jannah, il Mandaloriano e molti altri sarà la prima occasione in cui sarà possibile vederli comparire nei prodotti di Star Wars. La nuova linea tuttavia non comprenderà solamente loro ovviamente. Sarà infatti disponibile tanto nuovo merchandise inedito, ispirato a quanto si è visto (e quanto si vedrà) nella saga nel suo complesso. Qualche prodotto inoltre rimarrà segreto ancora per qualche tempo, in attesa delle rivelazioni aggiuntive della trama delle diverse opere.

In occasione del Triple Force Friday ci saranno diversi rivenditori in tutto il mondo che faranno una speciale apertura di mezzanotte per permettere agli appassionati di tuffarsi subito nella nuova linea, oltre che festeggiare l'evento con bibite e cibo a tema. I fan di Star Wars si stanno già preparando a questa occasione, pronti a celebrare ancora una volta la leggendaria saga.