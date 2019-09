CinemaCelebrity

24/09/2019

Ospite al The Tonight Show, l'attore di Rocky e Creed ha parlato del suo rapporto con l'interprete di Ivan Drago agli inizi.

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sono da tempo grandi amici dentro e fuori dal set. Dopo l'incontro avvenuto in Rocky IV, col colosso svedese che, pronti via, ha pescato il ruolo della vita, i due hanno lavorato insieme nella saga de I mercenari prima di riprendere i rispettivi ruoli in Creed II. C'è stato un tempo, però, in cui Sly e Lundgren non erano certo in rapporti così amichevoli. Lo ha svelato qualche giorno fa Stallone durante una puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon.

Ospite del programma per presentare Rambo: Last Blood, il 73enne ha ricordato i casting di Rocky IV: "Per il film volevo qualcuno di veramente grosso e feroce, un tizio spaventoso come un primitivo. Ma non riuscivo a trovare nessuno, solo wrestler giganteschi e giocatori di football".

Dolph Lundgren, un Terminator per Sly

Proprio quando i provini sembravano essere giunti ad un vicolo cieco, ecco spuntare Lundgren, che da subito ha attirato le antipatie di Stallone:

Un giorno, all'improvviso, le porte si aprono, e tra il fumo e un fascio di luce, appare questo tizio con una hairline perfettamente dritta e dalle spalle incredibilmente larghe. In pratica era perfetto. Perfino i suoi polpacci erano contenuti a fatica dai vestiti. Sembrava un vero e proprio Terminator. Pensai: 'Odio questo tizio. È troppo perfetto, troppo bello. E se lo odio io, sono sicuro che pure il mondo intero lo farà'.

Stallone ha poi proseguito l'intervista affermando che lui e Lundgren stanno lavorando insieme ad un nuovo progetto, una serie TV intitolata The International. Prima, però, vedremo nuovamente Sly sul grande schermo nei panni dell'ex berretto verde John Rambo, stavolta alle prese con un cartello messicano dedito ai traffici di schiave del sesso.

Rambo: Last Blood, in uscita nei cinema italiani il 26 settembre, vedrà nel cast anche Sergio Peris-Mencheta, il quale presterà il volto a Hugo Martinez, il boss leader del cartello criminale col quale si scontrerà il protagonista, e Paz Vega (una giornalista che aiuterà Rambo, ridotto in fin di vita da una gang). Nella pellicola appariranno inoltre Yvette Monreal, Adriana Barraza, Oscar Jaenada e Joaquin Cosio.