In The Batman di Matt Reeves non mancheranno villain e alleati per Bruce Wayne (Robert Pattinson). Manca ancora l'ufficialità, ma Jeffrey Wright potrebbe essere il prossimo commissario Gordon, Jonah Hill invece Pinguino o Enigmista.

Il cast di The Batman sembra stia finalmente prendendo forma. Proprio nei giorni in cui si celebra l'ottantesimo compleanno del Cavaliere Oscuro (sbarcato da qualche giorno anche sull'isola di Fortnite) iniziano a circolare voci sugli attori che affiancheranno Robert Pattinson sul set del film di Matt Reeves per due ruoli di spicco.

La doppia notizia giunge da The Hollywood Reporter che cita Jonah Hill e Jeffrey Wright in lizza per vestire i panni di Pinguino (o l'Enigmista) e il commissario Gordon rispettivamente.

Jonah Hill: Pinguino o Enigmista?

Stando a quanto riportato dalle fonti, le trattative con Hill sarebbero ancora alle fasi iniziali ma non per motivi puramente contrattuali. La decisione di aggiungerlo al cast sarebbe stata già presa, i dubbi invece resterebbero sul ruolo da assegnare all'attore statunitense.

Raccoglierà il testimone di Danny DeVito (Pinguino in Batman Returns del 1992) o di Jim Carrey (Enigmista in Batman Forever del 1995)?

I villain con cui il Cavaliere Oscuro dovrà vedersela in The Batman potrebbero essere addirittura tre (scelta coraggiosa?). Considerando che per il ruolo di Oswald Cobblepot circolano con una certa insistenza le voci su Josh Gad, la scelta della casa di produzione per John Hill potrebbe ricadere proprio su Edward Nigma.

Jeffrey Wright, da Westworld a Gotham City

La situazione sarebbe invece più definita per quel che riguarda Jeffrey Wright (Bernard Lowe in Westworld) come prossimo commissario James Gordon, dopo J. K. Simmons in Justice League e Gary Oldman nella trilogia sul Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Quella dell'alto ufficiale della polizia di Gotham City (Benjamin McKenzie nella serie televisiva Gotham) è una presenza costante nelle storie sull'Uomo Pipistrello, nonché uno dei personaggi più riconoscibili dell'interno universo DC. Il simbolo dell'idealismo e prezioso alleato (e amico) di Bruce Wayne avrà il volto di Wright? Sarebbe una svolta per il personaggio del commissario, per la prima volta interpretato da un attore afroamericano.

A fornire un ulteriore indizio sul suo prossimo ruolo ci ha pensato lo stesso Wright che su Twitter ha condiviso un post del regista Matt Reeves in occasione dell'ultimo Batman Day. Conferma o semplice coincidenza?

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, l'uscita nelle sale della pellicola diretta da Matt Reeves (Apes Revolution, The War - il pianeta delle scimmie) è invece prevista per giugno 2021, ma la programmazione potrebbe subire qualche modifica. Al momento Robert Pattinson - che prende il posto di Ben Affleck, con l'approvazione di Christian Bale - è l'unico membro del cast ufficialmente confermato.