24/09/2019

In contemporanea con il debutto negli USA, il primo episodio di The Walking Dead 10 andrà in onda su FOX il 7 ottobre alle 3.30. Scopriamo insieme cosa ci aspetta...

Non dovremo aspettare nemmeno un minuto: la season premiere di The Walking Dead 10 andrà in onda in esclusiva su FOX alle 3.30 di notte, sottotitolato in italiano, in contemporanea con il debutto negli USA.La data è quella della notte fra domenica e lunedì, ovvero alle 3.30 di lunedì 7 ottobre.

La sera, alle 22.25, l'episodio andrà in onda doppiato in italiano con l'inizio della regolare trasmissione del lunedì.

Il primo episodio è attesissimo, preceduto da una serie di trailer che annunciano una spietata guerra contro Alpha e i Sussurratori, il ritorno di grandi momenti fra Daryl e Carol, l'addio di Michonne (e il bacio con Ezekiel, al quale potrebbe essere legato), la discesa in campo di Negan e tanto altro.

Come avevamo visto con i nuovi character poster della stagione, Negan è l'unico a non avere con sé un'arma. Perché è Negan stesso, l'arma: da lui dipenderà l'esito dello scontro con i Sussurratori.

A prescindere dal fatto che gli autori della serie seguano o meno le sue orme nel fumetto, il suo ruolo sarà determinante.

In attesa di conoscere le sue mosse, aspettiamo di seguire in contemporanea con oltreoceano un episodio che ci presenterà da subito un nuovo personaggio, Jules, e che ci proporrà una vasta gamma di flashback per colmare alcune lacune.

Potremmo assistere ai momenti di quei famosi 6 anni del salto temporale post-Rick, oppure potremmo scoprire cos'è successo nei mesi che separano la stagione 9 dalla 10 (ci sarà un nuovo salto temporale, in questo primo episodio), o magari entrambe le cose.

Una cosa è certa: The Walking Dead si prepara a dire addio a un altro dei suoi protagonisti più amati... E se sarà come dopo Rick, se la caverà di nuovo alla grande anche senza Michonne.

Lo scopriremo dal 7 ottobre, solo su FOX!