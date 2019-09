Cinema

Mentre continua inarrestabile il successo di Joker (dal 3 ottobre nelle sale italiane), si parla di un possibile sequel del film Leone d'oro a Venezia. Todd Phillips ha già esposto le sue idee a Joaquin Phoenix, ma solo per divertimento.

Va bene Joker, il Leone d'oro a Venezia 76 e un probaibile Oscar per Joaquin Phoenix, va bene tutto, ma... un sequel?

A questo proposito, Todd Phillips ha rivelato (via Comic Book) di aver esposto alcune sue idee a Phoenix circa un nuovo capitolo sul villain di DC Universe. Tuttavia, il regista precisa anche che questo è avvenuto in circostanze scherzose e di essere convinto che il suo film sia progettato per una sola storia:

Non penso che ne faremo un secondo film, non è nei nostri piani. Se per divertimento io e Joaquin ci siamo scambiati delle idee? Lo abbiamo fatto, mentre giravamo, ma perché a volte capita.

Come poi da lui stesso ribadito durante una proiezione a Los Angeles, per il momento Phillips e Warner Bros. non hanno in programma un sequel. Certo, il regista sogna una nuova collaborazione con Phoenix, ma dal suo punto di vista la storia di Joker finisce con il lungometraggio che vedremo dal 3 ottobre nelle nostre sale:

Farei qualsiasi cosa Joaquin voglia fare, ma il film non è impostato per avere un sequel. L'abbiamo sempre presentato come un unico lungometraggio.

Tuttavia, non è detto che il suo possa essere l'unico capitolo dedicato all'arcinemico di Batman. La vasta produzione fumettologica che il personaggio ha alle spalle potrebbe dar vita ad altri spin-off o perfino portare ad una filmografia interamente dedicata a Joker, magari interpretata da un altro attore e non con lui alla regia. In effetti lo stesso Phillips, pur avendo sempre pensato ad un unico film sul folle criminale di Gotham City, aveva precedentemente ammesso con Ap News che probabilmente il suo non sarà l'ultimo Joker che vedremo:

Quello che stiamo cercando di fare con questo film è qualcosa di completamente diverso rispetto ai cinecomic che sono venuti prima. E non perché non siano belli, ma solo perché vogliamo provare qualcosa di diverso. Ma questo non sarà l'ultimo film Joker. Qualcosa mi dice che tra 10 anni qualcuno ne farà un altro.

Del resto, neanche Joaquin Phoenix si è "sbottonato" sul futuro di Joker. Intervistato da Comic Book, davanti alla domanda di un possibile sequel ha risposto timidamente: "Non lo so. Dovremo aspettare e vedere".

Certo anche noi dovremo pazientare ancora un po' prima di decidere se vogliamo davvero un altro film di Joker oppure no. Per adesso, godiamoci gli ultimi giorni di questa trepidante attesa iniziata con il primo scatto pubblicato da Todd Phillips su Instagram almeno un anno fa.

Ride bene chi... è Joker!

Joker: trama e cast

Clown di giorno e comico di cabaret di notte, Arthur Fleck ha un sogno: vuole far ridere. Il pubblico però non sembra pronto al suo particolare umorismo di bassa leva e diviene in poco tempo lo zimbello della città.

Prigioniero di un’esistenza ciclica, tra apatia e crudeltà, consumate nell'umile dimora dove si prende cura dell'anziana madre, Arthur vede andare a rotoli l'intera vita: perde il lavoro, gli viene tagliata l'assistenza psicologica e la sua malattia degenera.

Una decisione sbagliata innesca una reazione a catena di eventi che lo porterà verso una nuova e pericolosa strada. Nei panni di un sinistro clown dal largo sorriso, terrorizza Gotham City diventando in poco tempo noto come uno dei più temibili criminali.

Diretto da Todd Phillips su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Scott Silver e appositamente per Joaquin Phoenix, il cast di Joker comprende inoltre Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron e Dante Pereira-Olson.