di Lorenzo Bianchi - 24/09/2019 09:19 | aggiornato 24/09/2019 09:24

Pomodori assassini, giganteschi sorci umani, ninja terminator e perfino gli 883. Questo e molto altro nel secondo Dizionario dei Film Brutti a Fumetti, disponibile in libreria.

Cosa hanno in comune Ercole, un violento uomo delle caverne, dei pomodori assassini, un ninja terminator e Max Pezzali? All'apparenza verrebbe da dire nulla. In realtà queste figure sono accomunate da un elemento: sono tutte protagoniste di pellicole terribili, spesso involontariamente comiche, quasi sempre al limite del ridicolo.

Insomma, per dirla in due parole: film brutti.

Se fino a qualche anno fa questi lungometraggi erano di difficile reperibilità e rivivevano praticamente soltanto nei cuori - e nelle menti - di pochi intimi, grazie al web e all'odierna rivalutazione del trash questi "capolavori incompresi" sono ora diventati accessibili a chiunque, guadagnando nella maggior parte dei casi l'appellativo di "cult".

Grandi appassionati di questo filone cinematografico, i fumettisti Davide La Rosa e Fabrizio "Pluc" Di Nicola continuano a tramandare il verbo con il Dizionario dei Film Brutti a Fumetti 2, edito da Shockdom e già disponibile in libreria e fumetteria.

Chi ha in casa il primo volume della serie, uscito nel 2016, sa già di cosa stiamo parlando. Per tutti gli altri, il Dizionario dei Film Brutti a Fumetti 2 è un pratico manuale - ovviamente a fumetti - in cui i due autori, tramite una cornice narrativa che li vede a confronto con due alieni, illustrano al lettore alcune delle pellicole più orripilanti e nonsense della storia del cinema. Lungometraggi senza trama, con attori incapaci e diretti da registi che credono troppo in loro stessi.

Leggendolo potrete imbattervi in cult del calibro de L'invasione degli ultratopi, opera sui licantropi in cui i ratti del titolo appaiono giusto cinque minuti, o il leggendario Ninja Terminator, realizzato assemblando parti di film d'azione cinesi mai terminati con scene girate appositamente per imbastire un minimo di trama. Pellicole che sarete invogliati a recuperare nel più breve tempo possibile, anche solo per constatare che tutto ciò che state leggendo esiste davvero.

Ovviamente i due fumettisti non si sono trattenuti dal tramandare ai posteri anche perle della cinematografia brutta italiana. Jolly Blu, tutto incentrato su Max Pezzali e gli 883, e Dreamland - La terra dei sogni, capolavoro trash del 2011 con il compianto Franco Columbu, sono solo due esempi di cosa vi aspetta tra le pagine del volume.

Da custodire gelosamente accanto al DVD di Alex l'Ariete, il Dizionario dei Film Brutti a Fumetti 2 (128 pagina in B/N, brossurato) è disponibile in libreria, fumetteria e sullo shop online di Shockdom al prezzo di 10 euro.