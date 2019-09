TV News

di Rina Zamarra - 24/09/2019 09:37 | aggiornato 24/09/2019 09:43

Walker, Texas Ranger avrà il suo reboot: la nuova serie vedrà come protagonista l'attore Jared Padalecki, pronto a vestire i panni del ranger Cordell Walker.

Walker, Texas Ranger tornerà sul piccolo schermo. A vestire i panni del ranger Cordell Walker ci sarà Jared Padalecki, che ha concluso la sua lunga partecipazione alla serie Supernatural. Dopo ben 15 stagioni, Jared cambia personaggio e approda alla serie cult Walker, Texas Ranger in veste sia di attore protagonista che di produttore esecutivo.

La serie è prodotta da CBS TV Studios e verte intorno al personaggio di Cordell Walker. Vedovo e con due figli da allevare, l’uomo torna a casa dopo una lunga missione sotto copertura. Una volta a Austin, Cordell scopre che il suo lavoro non è affatto terminato e comincia a indagare in coppia con un partner speciale: una delle poche ranger donna della storia.

Giddy up. A reboot of 'Walker, Texas Ranger' with #Supernatural star Jared Padalecki (@jarpad) is in the works. Get the details: https://t.co/P4G0iG5gpT — Hollywood Reporter (@THR) September 24, 2019

Questa dovrebbe essere la trama del reboot, che avrà come protagonista un ranger moderno, dotato di un rigoroso codice morale e pronto a combattere per quello che ritiene giusto.

Dopo Hawaii Five-O, MacGyver e Magnum P.I., CBS si lancia in un nuovo reboot di una serie cult, che dovrebbe essere ospitata dal network The CW.

L’impresa non è da poco perché Walker, Texas Ranger ha avuto un successo notevole. La serie è andata in onda dal 1993 al 2001 negli Stati Uniti ed è stata trasmessa in oltre 100 stati. Gli spettatori hanno seguito nove stagioni e 204 episodi con protagonista Chuck Norris, rimasto nell’immaginario collettivo come il volto del ranger Cordell Walker, guidato nel suo lavoro dal famoso motto dei ranger: "un uomo che sbaglia non può mai opporsi a un uomo che è nel giusto".

HD Getty Images Chuck Norris alla Sprint Cup - Texas 2016

Il reboot sarà affidato alla penna di Anna Fricke, che ha al suo attivo serie come Being Human, Dawson's Creek, Everwood, Men in Trees - Segnali d’amore e Privileged.

Non sono trapelate informazioni, invece, sul cast che dovrà affiancare Jared Padalecki. Al momento, non si sa ancora nulla neppure sull’attrice che dovrebbe vestire i panni della collega di Cordell.