Cinema

di Simona Vitale - 24/09/2019 08:49 | aggiornato 24/09/2019 08:54

Ecco il trailer del documentario Wrinkles the Clown, dedicato ad un pagliaccio dalle sembianze inquietanti assoldato dai genitori per spaventare i loro figli indisciplinati.

0 condivisioni

Gli amanti dell'horror, alla ricerca di nuove fonti di paura dopo l'uscita nei cinema di tutto il mondo di IT: Capitolo 2, possono ritenersi fortunati. In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer di Wrinlkes the Clown, un documentario dedicato alla vita di un pagliaccio conosciuto anche come "il vero Pennywise".

La storia di Wrinkles è diventata virale nel 2015, quando il clown (dalle sembianze a metà strada tra Michael Myers e Pennywise) è stato descritto per la prima volta in un articolo del Washington Post di quell'anno. Secondo la storia pubblicata, alcuni genitori di Naples, in Florida, lo avrebbero pagato per spaventare i loro bambini che si comportavano male.

Wrinkles è stato poi avvistato in più punti lungo la costa occidentale della Florida. Le sue apparizioni sono diventate virali sui social media grazie alle persone che condividevano presunti avvistamenti e video in cui chiamavano il numero di telefono tramite il quale il clown pubblicizzava la sua attività. Infatti il trailer inizialmente recita: "Basta una telefonata per raggiungerlo!".

La vera identità di Wrinkles non è di dominio pubblico e non tutti gli avvistamenti di Wrinkles sono stati confermati, ma il regista del documentario Michael Beach Nichols ha rivelato che il pagliaccio è reale e che nello stesso lungometraggio verranno svelati elementi che potrebbero aiutare la sua identificazione.

Il trailer è composto da messaggi vocali di persone che hanno chiamato Wrinkles e terrificanti filmati di sicurezza di lui in agguato fuori dalle case delle persone, tra cui una clip in particolare che lo mostra emergere da sotto il letto di un bambino addormentato e che è diventato virale su YouTube.

Magnet Releasing Il poster del documentario su Wrinkles the clown

L'ultima parte del trailer sembra mostrare un'intervista con lo stesso Wrinkles che dice:

Nessuno voleva assumermi quando ero solo un pagliaccio normale. Ho solo pensato: 'Potrei dar loro un piccolo vantaggio!'

Il numero di telefono di Wrinkles - che viene mostrato nel trailer - funziona ancora e Nichols afferma che il clown "ascolta ancora tutti i messaggi, anche se le telefonate sono tantissime".

Nichols ha poi aggiunto:

Penso che gran parte della paura primaria dei clown provenga dal loro facile accesso ai nostri figli. Ecco uno sconosciuto, di solito un uomo, che indossa una vernice colorata per nascondere la sua identità... Non sappiamo veramente chi sia questa persona o quali siano le sue motivazioni... Usando termini di Hollywood, sento come se ci fosse qualcosa di incredibilmente intrigante e ricco nella dualità luce / oscurità che esiste o che potrebbe esistere in ogni pagliaccio.

Wrinkles the Clown sarà presentato in anteprima al Fantastic Fest di Austin, Texas, in programma dal 19 al 26 settembre, mentre arriverà nei cinema e in digitale il 4 ottobre, giorno dell'uscita nelle sale statunitensi dell'attesissimo Joker.

Via: People