Arriva in home video Dolor Y Gloria e il boxset Almòdovar Collection

Dopo il successo di Cannes arriva in DVD Dolor Y Gloria , il film del regista che segna l’ottava collaborazione con Antonio Banderas , premiato per la miglior interpretazione al Festival di Cannes.

Il regista premio Oscar, Leone d’oro alla carriera della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, viene celebrato da Warner Bros con un boxset imperdibile, in arrivo in home video.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok