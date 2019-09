Arrow 8, il nuovo trailer dell'ultima stagione e il nuovo spin-off

Attenzione! Possibili spoiler!

Arrow ha debuttato nel 2012 come il primo show a lanciare il popolare Arrowverse. Ora, l'universo include le serie The Flash, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e la nuova serie Batwoman, che debutta il 6 ottobre 2019 negli Stati Uniti. Tutti e cinque gli show, più i personaggi della serie DC Black Lightning, si uniranno alla fine dell'anno per l'importante crossover Crisis on Infinite Earths. Alcuni suppongono che Freccia Verde, Oliver Queen, incontrerà la sua fine nel crossover, in parte perché questo è ciò che accade nel fumetto DC Crisis on Infinite Earths e anche perché una lapide con il suo nome e l'anno 2019 è stata mostrata nel finale della stagione Arrow 7. Inoltre, nel trailer che apre questo articolo, si può sentire Oliver Queen dire che il suo sacrificio (parola che dà il nome al trailer) proteggerà le persone che ama.

Tanti ritorni

Ma prima di arrivare al mega crossover, i fan potranno godersi l'ultima stagione di Arrow, impreziosita da tantissimi ritorni. Recentemente, è stato annunciato che Willa Holland, che interpreta Thea, la sorella di Oliver, tornerà. Anche il primo mentore di Oliver, Yao Fei (Byron Mann), tornerà a un certo punto, nonostante sia stata uccisa nel finale della prima stagione. Inoltre, il favorito dei fan John Barrowman, che interpreta Malcolm Merlyn, tornerà, così come Adrian Chase di Josh Segarra. Il ritorno di Segarra è stato mostrato durante il trailer di Arrow dal San Diego Comic-Con durante l'estate, che potete vedere qui sotto: