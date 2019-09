Cinema

25/09/2019

Il finale di Breaking Bad non sembra essere che l'inizio per Jesse, che nel trailer ufficiale di El Camino è in bilico tra un passato che non smette di tormentarlo e un futuro ricco di mistero.

El Camino: Il Film di Breaking Bad è protagonista con un nuovo video. Questa volta si tratta del trailer ufficiale, che segue di pochi giorni il teaser trailer mandato in onda durante la cerimonia di premiazione degli Emmy. E se in quell’occasione Jesse, a bordo della sua Chevrolet El Camino, capiva di essere ricercato dalla polizia, in questa nuova clip è possibile comprendere alcuni dettagli in più sulla storia del personaggio interpretato da Aaron Paul.

Sulla scia degli eventi finali di Breaking Bad, pare evidente che la polizia sia in stato di allarme. Volanti e pattuglie invadono le vie di Albuquerque, e il ricercato numero uno è solo lui: Jesse. Il protagonista, col favore della notte, riesce a trovare rifugio presso un vecchio amico, Skinny Pete. Questa è una conferma, dopo il primo teaser trailer, che il personaggio interpretato da Charles Baker farà parte del film. Ma non basta, perché a salutare l’ex compagno di malaffare arriva anche un’altra vecchia conoscenza, Badger, interpretato da Matt Jones.

Da qui in poi il trailer si concentra sul futuro di Jesse, e su quello che pare essere il suo piano per lasciarsi alle spalle per sempre le vicende del passato. Se da una parte il personaggio cerca di rimanere al di fuori degli occhi della DEA, il suo obiettivo sembra essere quello di bruciare il laboratorio che lo aveva visto costretto a produrre metanfetamina nelle puntate finali della serie TV.

Di chi è la voce misteriosa nel trailer di El Camino?

Il colpo di scena arriva alla fine del trailer. Jesse è in piedi, mano alla pistola, e davanti a lui si intravede una figura misteriosa. Questa dice: “Sei pronto?” Capire di chi si tratta costituisce probabilmente uno dei motivi di interesse maggiori di tutto il trailer. Lo sguardo di Jesse, più che preoccupato, sembra essere quello di una persona che finalmente ha l’occasione di scrivere l'ultimo capitolo di una faccenda di fondamentale importanza.

Visto che, come suggerisce Comicbook, l’identità del personaggio misterioso potrebbe essere “incredibilmente importante”, è facile ridurre le ipotesi più accreditate a quattro. Potrebbe trattarsi di un personaggio completamente nuovo, introdotto nel film. La teoria, però, sembrerebbe scontrarsi con le dichiarazioni del regista Vince Gilligan, che in una recente intervista ha dichiarato che la pellicola conterrà molti legami con Breaking Bad.

Potrebbe trattarsi, come suggerisce TV Guide, di Ed, il personaggio portato in scena da Robert Forster che nella serie AMC si presentava come il proprietario del negozio di riparazione di aspirapolveri. Come già accaduto in passato, allora, Ed potrebbe essersi attivato per dare una nuova identità a Jesse, dandogli la possibilità di scappare per sempre dalla sua vecchia vita. D’altra parte, la scena pare essere più quella di un regolamento di conti. Ed e Jesse, allora, potrebbero essere scesi a patti per portare a termine una determinata operazione.

Ma potrebbe trattarsi anche di Mike Ehrmantraut. Jonathan Banks, l’attore che ha interpretato il pericoloso sicario sia in Breaking Bad che in Better Call Saul, ha confermato in un'intervista a ET Canada che sarà protagonista del film.

Oppure, e questa è l’ipotesi più clamorosa, la voce potrebbe essere addirittura di Walter White…

El Camino: il Film di Breaking Bad arriverà su Netflix il prossimo 11 ottobre. Secondo voi, di chi è la voce misteriosa alla fine del trailer?