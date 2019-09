Cinema

25/09/2019

Sarà un 2020 incredibilmente ectoplasmatico con il ritorno di Bill Murray nei panni di Peter Venkman!

Bill Murray, l'indimenticabile Peter Venkman dei primi due film degli Acchiappafantasmi, è stato visto nei dintorni del set del nuovo Ghostbusters diretto da Jason Reitman.

La notizia è confermata da un video pubblicato il 21 settembre dal canale YouTube 3C Films. Nel filmato, che potete vedere qui sotto, dal minuto 1:27 si intravede Bill Murray seduto a un tavolo accanto a Dan Aykroyd e altre persone, tra cui Sigourney Weaver, la cui presenza è stata confermata da chi ha filmato la scena.

Come potete notare, gli attori sono seduti a cena, in un ristorante di un hotel situato a Calgary (Alberta), ovvero la location scelta dalla produzione per girare il nuovo Ghostbusters.

Con molta probabilità, Murray - che aveva già letto la sceneggiatura del film e si era detto disposto a tornare - si è recato sul set per girare le sue scene o anche un cameo nei panni di Peter Venkman.

Una delle possibilità discusse tra i fan da tempo e riportata anche dal video qui sopra, è quella che Venkman potrebbe tornare come fantasma e quindi essere morto nell'arco di tempo intercorso da Ghostbusters II (datato 1989) a oggi. Questa è un'ipotesi che si addice all'eccentricità di Bill Murray, che vi ricordiamo essere un po' "allergico" alle grandi produzioni e soprattutto amante di ruoli sui generis, come quello per esempio nel primo capitolo di Benvenuti a Zombieland. Infatti, nel film di Ruben Fleischer, Murray interpretava sé stesso come un sopravvissuto all'apocalisse zombie, che poi però moriva in maniera tragicomica, per tornare "in vita" come non morto.

L'avvicinamento di Murray al film di Jason Reitman è molto significativo per la riuscita del film e non può fare altro che aumentare l'interesse (già alto) dei fan.

Quasi tutto il cast più rappresentativo dei film originali è tornato e la definitiva conferma della presenza di Murray potrebbe servire ad allentare definitivamente la tensione sull'argomento e a favorire la serena lavorazione di questo sequel.

Aggiornamenti dal set

Scritto e diretto da Jason Reitman, il lungometraggio prodotto da Sony Pictures sarà nei cinema statunitensi dal 10 luglio 2020.