Strike a primo trailer con un pizzico di nostalgia.

Il 9 luglio 2016, con 17 dollari e 42 centesimi, Jesus Quintana è uscito dal carcere Sing Sing dello stato di New York. Forse perché ha scontato la sua pena e forse perché è stato un bravo carcerato, aiutando "il suo" penitenziario a vincere il campionato di bowling!

Inizia così il primo trailer ufficiale di Jesus Rolls - Quintana è Tornato!, pubblicato da Europictures Italia sul proprio canale YouTube. Il film scritto, diretto, interpretato e fortemente voluto da John Turturro narra le vicende del celebre personaggio creato dai fratelli Coen per il film Il Grande Lebowski del 1998.

Jesus, che nel film dei Coen aveva una breve ma memorabile scena, qui è assoluto protagonista insieme ai suoi compagni di viaggio, interpretati da Bobby Cannavale e Audrey Tautou, per raccontare la storia di questi tre disadattati in quello che sembra essere un road movie in piena regola.

Nostalgia canaglia

Turturro mira, chiaramente, al lato nostalgico del pubblico che ha amato Il Grande Lebowski e il suo personaggio, mostrando diversi riferimenti al film del 1998.

Il primo è quello delle scarpe viola. Queste gli vengono restituite in carcere e sono le stesse che Jesus indossava ne Il Grande Lebowski.

Dal 23esimo secondo del filmato che apre questo articolo, si può notare il movimento della lingua per leccare la palla da bowling, rigorosamente viola, e più avanti la frase “No se escherza con Jesus!”, qui non pronunciata direttamente da Jesus ma in egual maniera evocativa. Infine, i membri del gruppo musicale Gipsy Kings, che con la canzone dal titolo Bamboleo sottolineava il “vittorioso balletto” di Jesus nel film dei fratelli Coen, questa volta appariranno anche come attori.

Tutti questi riferimenti li potete trovare nella memorabile scena de Il Grande Lebowski, che potete vedere nel video qui sotto:

Jesus Rolls - Quintana è Tornato! uscirà in anteprima mondiale nei cinema italiani il 17 ottobre 2019. Scritto e diretto da Turturro, oltre ai già citati Cannavale e Tautou, nel cast ci sono gli importanti nomi di Susan Sarandon, Christopher Walken e John Hamm. Quest’ultimo, nel trailer, estrae il ferro… e sappiamo tutti come potrebbe reagire Jesus!