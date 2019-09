Cinema

Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum saranno presenti nel film conclusivo della saga sequel.

Jurassic World 3 vedrà il ritorno dei protagonisti del primo Jurassic Park, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, al fianco di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. A rivelarlo è stata la stessa Dern nel corso di una proiezione di Battle at Big Rock, il cortometraggio di otto minuti diretto da Colin Trevorrow che si posiziona cronologicamente tra il secondo e il terzo film della saga sequel.

Il secondo capitolo, diretto da J.A. Bayona, si è concluso con i dinosauri liberi che si avventurano per il contenente; Jurassic World 3 - come lascia intendere benissimo anche il corto - sarà dunque ambientato in un mondo in cui gli esseri umani dovranno coesistere con i colossi giurassici.

La Dern, Neill e Goldblum hanno recitato come attori principali nel blockbuster del 1993 che ha dato il via alla saga, la quale ha incassato in totale 5 miliardi di dollari e si è trasformata in un vero e proprio franchise di successo, tra videogiochi, giocattoli, romanzi, prodotti LEGO e attrazioni per Luna Park.

Laura Dern e Sam Neill sono tornati a vestire rispettivamente i panni di Ellie Sattler e Alan Grant in Jurassic Park 3 nel 2001, mentre Goldblum ha interpretato per la seconda volta Ian Malcolm nel secondo capitolo di Jurassic Park, nel 1997, e per la terza in Jurassic World - Il regno distrutto nel 2018.

Per quanto riguarda Jurassic World 3, Steven Spielberg e Colin Trevorrow torneranno nel ruolo di produttori esecutivi. Trevorrow si occuperà inoltre di dirigere il film e di scrivere la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta).

Il capitolo conclusivo debutterà nei cinema nel 2021 e le riprese partiranno all'inizio del prossimo anno.

