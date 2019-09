Cinema

di Silvia Artana - 25/09/2019 10:53 | aggiornato 25/09/2019 10:58

Uno spot TV e il racconto di Kristen Stewart del primo, imbarazzante incontro con le sue co-star buttano benzina sul fuoco della curiosità dei fan per il nuovo Charlie's Angels.

Dopo il primo trailer, uno spot TV svela nuove immagini e dettagli del film di Charlie's Angels con Kristen Stewart (Sabina Wilson), Ella Balinska (Jane Kano) e Naomi Scott (Elena Houghlin).

Nel breve video (che trovate in copertina), le tre protagoniste appaiono in uno dei loro celebri (sexy) travestimenti e poi danno prova delle loro abilità, guidando in maniera spericolata, impugnando e usando con indiscutibile perizia armi di ogni tipo e stendendo a colpi di arti marziali i malcapitati criminali che si azzardano ad affrontarle.

Il tutto condito da ironia e battute taglienti e da un momento di relax tra due delle incarnazioni di Bosley, ovvero Elizabeth Banks (anche regista della pellicola) e Patrick Stewart, che brindano insieme, prima che il secondo avverta gli Angeli che sono "in grave pericolo".

Nel teaser c'è tempo anche per una nuova, ulteriore occhiata allo "speciale" guardaroba di Sabina, Jane ed Elena e alle doti da combattente inarrestabile della seconda.

Ma lo spot TV non è l'unica novità relativa alla nuova storia degli Angeli di Charlie. Le tre protagoniste sono state ospiti al Jimmy Kimmel Live e hanno parlato del film, rivelando alcuni divertenti retroscena.

In particolare, Kristen Stewart ha raccontato che era molto tesa all'idea di incontrare le sue co-star (nel video qui sotto, dal minuto 1:25):

Ero super elettrizzata e allo stesso tempo nervosa. Pensavo: 'Queste ragazze mi devono piacere, perché sono una terribile bugiarda'.

L'attrice ha rivelato di essersi comportata in maniera bizzarra:

Ero davvero tesa. Sbirciavo dal finestrino della mia roulotte e mi sentivo come quei tizi strani che occhieggiano da dietro le tende. Intanto pensavo: 'Ok, adesso mi butto'.

Kristen ha ricordato che la prima collega che ha incontrato è stata Naomi Scott e che il nervosismo l'ha spinta a... accarezzarle il mento mentre parlavano:

Ho fatto questa cosa e mi sono sentita profondamente in imbarazzo. Ho pensato che l'avevo persa prima ancora di potere fare una qualsiasi impressione.

Ma non è andata così. Naomi ha trovato il gesto della star di Twilight molto dolce:

È stato molto carino. Adesso che conosco Kristen, la cosa ha perfettamente senso. Era nervosa.

Una volta rotto il ghiaccio, non solo tutto è andato per il meglio, ma le tre attrici hanno stretto un rapporto molto profondo tra di loro (come hanno dichiarato anche in una intervista a Entertainment Tonight di qualche tempo fa).

I fan USA potranno scoprire i risultati della chimica tra Kristen, Naomi ed Ella a partire dal 15 novembre. Invece, quelli italiani devono pazientare ancora un po', in attesa di sapere quando Charlie's Angels arriverà in sala.