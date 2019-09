CuriositàTV News La signora in giallo

di Mario Spagnoletto - 25/09/2019 08:40 | aggiornato 25/09/2019 16:09

Volete trascorrere un weekend o una nottata nel cottage della signora Fletcher? Da oggi potete.

Quante volte avete pranzato dai nonni e vi è capitato di vedere in TV La signora in giallo, la serie ideata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link con Angela Lansbury nei panni della scrittrice e detective Jessica Fletcher? Tantissime volte, immagino.

La casa che ha offerto alcune delle più suggestive riprese esterne a Cabot Cove si chiama Historic Albion Cottage - è situato in un piccolissimo villaggio della costa nord di Albion in California - e, da ora, è possibile trascorrerci un weekend o anche solo una notte.

Il piccolo appartamento - disponibile su Airbnb - è composto da tre camere da letto ed è dotato, nonostante la sua costruzione risalga agli inizi del 1900, di moltissime comodità moderne.

L'ingresso del cottage

La cucina di Jessica Fletcher

Il famosissimo salotto della signora in giallo



Ma l'abitazione de La Signora in Giallo non è l'unica abitazione "famosa" in cui gli spettatori possono dormire.

Se siete amanti del brivido potete trascorrere una notte nella casa dove sono state girate le scene di American Horror Story: Coven, o se preferite fumare una pipa in tutta tranquillità potete sempre alloggiare presso lo studio di Sherlock Holmes situato al 221b di Baker Street.

Sì, è il famoso cottage in cui Tony Stark viveva in Avengers: Endgame

Gli interni dell'abitazione del 21b di Baker Street

La casa dove è stata girata la terza stagione di American Horror Story



La signora in giallo è andato in onda sulla CBS dal 1984 al 1996 per un totale di 264 episodi - spalmati su dodici stagioni - e 4 film per la TV.

Via Esquire