Presto l'adattamento de La Sirenetta potrebbe finalmente avere il suo Principe Eric, mentre la pluripremiata Emily Beecham si aggiunge al cast del live-action di Cruella.

Disney sembra aver finalmente ridotto la lista degli attori candidati a vestire i panni del principe Eric. Stando a quanto rivelato in esclusiva da Deadline, Cameron Cuffe (Krypton) e Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) hanno sostenuto un provino per ottenere la parte del co-protagonista nel live-action de La Sirenetta.

Il test è stato fatto di recente presso i Pinewood Studios di Londra ed è stato organizzato dopo che Harry Styles ha deciso di rifiutare di prendere parte al nuovo lungometraggio Disney diretto da Rob Marshall.

Il cast del adattamento cinematografico live-action de La Sirenetta comprende già Halle Bailey, nel ruolo di Ariel, la candidata all'Oscar Melissa McCarthy, in quello della perfida strega del mare Ursula, Awkwafina, nei panni del gabbiano Scuttle, e Jacob Tremblay, in quelli del fidato Flounders. Inoltre Javier Bardem potrebbe vestire i panni del Re Tritone, il padre di Ariel.

A firmare la sceneggiatura sarà David Magee, mentre tra i produttori figurano Marc Platt, Marshall, Lin-Manuel Miranda e John DeLuca. La pellicola poi includerà alcuni dei brani iconici della colonna sonora del film d'animazione del 1989 e nuove canzoni inedite scritte sempre dal compositore originale Alan Menken in collaborazione con Lin-Manuel Miranda.

Cruella, Emily Beecham e Kirby Howell-Baptiste si uniscono al cast

Altro live-action Disney molto atteso è sicuramente Cruella, la nuova pellicola diretto da Craig Gillespie (Tonya) che vede protagonista il premio Oscar Emma Stone nei panni dell'iconica villain de La carica dei 101.

Dopo aver raccontato le origini di Malefica (Angelina Jolie), la casa di Topolino ha deciso di realizzare un film dedicato interamente alla storia di Crudelia De Mon e ai motivi che l'hanno spinta a diventare così cattiva. Le riprese del film sono attualmente in corso presso gli Shepperton Studios di Londra e recentemente due new entry sono entrate a far parte del cast del live-action.

Come riportano Deadline e Variety, si tratta di Emily Beecham, fresca vincitrice del premio di miglior attrice al Festival di Cannes 2019 per il film Little Joe, e Kirby Howell-Baptiste, nota principalmente per i suoi ruoli in importanti serie televisive come Killing Eve, The Good Place e Barry.

Tra i membri del cast di Cruella già annunciati figurano Joel Fry (Il Trono di Spade), nel ruolo di Gaspare, Paul Walter Hauser (BlackKklansman), in quello di Orazio, e il premio Oscar Emma Thompson, nei panni di una perfida baronessa.

La sceneggiatura è stata firmata da Tony McNamara, mentre tra i produttori ci sono Marc Platt e Andrew Gunn. Glenn Close, che interpretò l'iconica cattiva nel live-action de La carica dei 101 del 1996, sarà invece la produttrice esecutiva.

Al momento non sono stati rivelati dettagli riguardanti la trama, ma Disney ha annunciato lo slittamento della data di uscita del film. Inizialmente previsto per il 23 dicembre 2020, Cruella debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 maggio 2021.