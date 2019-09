MediEvil: ora disponibile la demo su PlayStation 4

Videogames

Nel corso dello streaming State of Play, Sony ha annunciato la disponibilità di una demo per il remake di MediEvil su PS4. Potete già accedere a PlayStation Store per scaricarla.

Nel ricco appuntamento del suo streaming State of Play che ha visto l'annuncio dell'uscita di The Last of Us - Part II, Sony ha dato spazio anche a MediEvil, in arrivo con un remake su PlayStation 4. I fan in attesa di rivivere l'avventura originale dell'ossuto Sir Daniel Fortesque possono ora scaricare una demo per godersi un antipasto dal gioco.

Cosa contiene la demo di MediEvil

L'annuncio, arrivato con il breve trailer che trovate in apertura al nostro articolo, ha rivelato che questa demo gratuita include i primi due scenari del titolo completo: la cripta in cui si risveglia Sir Daniel Fortesque e il cimitero antistante la tomba, dove farete i vostri primi peculiari incontri con delle creature ostili.

Proprio nella zona intorno alla cripta si nasconde un segreto: gli sviluppatori hanno raccomandato ai giocatori di esplorare a fondo ogni anfratto, per rinvenire un elmo esclusivo che sarà possibile avere nel gioco completo solo in caso lo si sia sbloccato in questa demo. Oltretutto, il tempo per farlo è limitato: non a caso, questa versione di prova è stata ribattezzata "Vita breve", dal momento che non sarà più disponibile a partire dal 7 ottobre, alle ore 00:59 italiane.

Se volete scaricarla, vi raccomandiamo di affrettarvi: potete trovarla su PlayStation Store, accedendovi sia da PlayStation 4 che da browser. Il peso del download è pari a 11,16 GB e tra le lingue della demo è incluso, ovviamente, anche l'italiano.

La nuova giovinezza di Sir Daniel Fortesque

Pubblicato da Sony Interactive Entertaiment e sviluppato da Other Ocean Interactive, questo remake ripropone tutti i contenuti dell'originale MediEvil, uscito nel 1998 sulla prima PlayStation. L'intento degli sviluppatori, infatti, era ricrearne le atmosfere e le meccaniche in chiave moderna, salvaguardando scenari, vicende e ambientazioni. Si tratta di un'operazione simile a quelle svolte di recente da Activision con le serie Crash Bandicoot e Spyro, tornate in auge con fedeli remake delle loro trilogie originali.

L'uscita di MediEvil è fissata per il prossimo 25 ottobre, quando Sir Daniel potrà definitivamente riemergere dalla sua tomba, ancora una volta in esclusiva su PlayStation.

Seguirete l'instancabile condottiero mentre impugnerà di nuovo la sua indomita spada?