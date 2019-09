Cinema

di Marcello Paolillo - 25/09/2019 10:32 | aggiornato 25/09/2019 10:37

Nicolas Cage vestirà i panni di un cacciatore di tartufi alla ricerca del suo amato maialino in Pig, il prossimo film diretto da Michael Sarnoski. Nel cast, anche l'attore Alex Wolff.

Nicolas Cage è sicuramente uno di quegli attori che si trova a suo agio in ogni tipo di film. Presto lo vedremo infatti nuovamente nel genere horror in The Color Out of Space, ultimo adattamento dell'omonimo racconto di H. P. Lovecraft (conosciuto in Italia come Il colore venuto dallo spazio), diretto da Richard Stanley.

A quanto pare, Cage è però appena salito a bordo di un nuovo progetto cinematografico, la cui produzione è iniziata ufficialmente lo scorso 23 settembre. Stando a quanto riportato da Deadline, l'attore è infatti entrato nel cast di Pig, il nuovo film diretto da Michael Sarnoski.

Cage sarà accompagnato sul set da Alex Wolff (Hereditary). La storia racconterà le vicende di un cacciatore di tartufi (Cage) che vive da solo nel deserto dell’Oregon. Un giorno, il suo amato maialino (una femmina, in realtà) viene rapito e l'uomo si vedrà costretto ad andare fino a Portland per cercare di mettere in salvo l’animale. Una volta sul posto, il cacciatore di tartufi sarà però chiamato anche a fare i conti con il proprio passato.

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Sarnoski assieme a Vanessa Block, la quale figura come produttrice del film insieme a Dimitra Tsingou, Thomas Benski, Ben Giladi, David Carrico, Adam Paulsen, Dori Rath, Joseph Restaino, Steve Tisch e lo stesso Nic Cage.

Ecco le parole del regista circa il suo nuovo lungometraggio:

Quello che è iniziato come un progetto davvero personale è diventato in un lavoro fatto con amore per tante persone di talento. Sono davvero elettrizzato, mentre tutti noi portiamo in vita questo strano mondo.

Anche la Block ha voluto esprimere una sua considerazione personale sul film di prossima uscita:

A volte una serie di circostanze esistono per raccontare una vera storia umana. Il feeling creativo che contraddistingue un cast e una troupe fenomenale hanno reso decisamente attuale questa magia, che non vediamo l'ora di poter condividere con gli altri.

Pig è prodotto da Pulse Films, BlockBox Entertainment, Valparaiso Pictures e Cage’s Saturn Pictures in collaborazione con Escape Artists e Sweet Tomato Films, mentre i diritti internazionali sono di Endeavour Content.

Al momento, non è stata resa nota una data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche.