PlayStation Plus di ottobre 2019 annunciati: anche The Last of Us tra i giochi gratis

di Andrea Guerriero - 25/09/2019 09:46 | aggiornato 25/09/2019 09:51

Nel corso dell'ultimo State of Play Sony ha alzato il sipario sulla prossima Instant Game Collection, da scaricare senza costi aggiuntivi a partire dal primo ottobre di quest'anno.

È stata una Sony letteralmente scatenata quella vista nel corso dell'ultimo State of Play, andato in onda nella serata del 24 settembre.

Dopo aver deliziato gli amanti degli sparatutto in prima persona con un trailer per la Campagna per singolo giocatore di Call of Duty Modern Warfare, mostrato per la prima volta una manciata di indie interessanti e finalmente messo nero su bianco la data di uscita ufficiale di The Last of Us Part II a marchio Naughty Dog, il colosso giapponese ha trovato pure il tempo di alzare il sipario sulla sua prossima Instant Game Collection.

Con il trailer poco più in alto, la "grande S" ha quindi svelato quali saranno i giochi PlayStation Plus di ottobre 2019, vale a dire i due titoli in digitale per PlayStation 4 che tutti gli abbonati al servizio Plus potranno mettere in download da PlayStation Store senza costi aggiuntivi.

Si tratta, come accade ormai dallo scorso marzo, di due produzioni per la console di ultima generazione giapponese, che completano l'offerta dell'abbonamento assieme alla possibilità di giocare al comparto multiplayer dei videogame più in voga del momento e al libero accesso a sconti esclusivi che vengono attivati periodicamente online - senza dimenticare i 100GB di spazio di archiviazione online per conservare in cloud i propri salvataggi sui server di Sony.

PlayStation Plus: i giochi gratuiti di ottobre 2019

Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire quali sono i titoli scelti da Sony per omaggiare tutti i suoi fedelissimi nel mese a venire.

Prima di tutto, la compagnia dagli occhi a mandorla ha scelto di regalare lo sportivo MLB The Show 19, la simulazione ufficiale di baseball basata sulla licenza MLB del campionato nord americano. Realizzato da SIE San Diego Studio, rappresenta l'unico videogioco completo di baseball con licenza ufficiale.

MLB The Show 19 permette a tutti gli appassionati di rivivere i più grandi momenti MLB della storia con Moments, così come di creare il proprio giocatore e scalare le classifiche MLB con Road to the Show, o ancora giocare contro gli altri come le più grandi star e leggende del baseball in Diamond Dynasty.

La selezione di "mamma" Sony per i PlayStation Plus di ottobre 2019 prosegue poi inevitabilmente con The Last of Us Remastered, offerto proprio in previsione della release del sequel. Tutti i possessori di PS4 potranno allora recuperare - o rivivere ancora una volta - la prima disavventura post apocalittica di Joel e Ellie, assieme al DLC narrativo Left Behind.

The Last of Us si svolge 20 anni dopo che una pandemia ha radicalmente cambiato la civiltà, dove gli esseri umani infetti si scatenano e i sopravvissuti si uccidono a vicenda per cibo, armi, e qualunque cosa su cui riescano a mettere le mani. Joel, un violento sopravvissuto, viene assunto per contrabbandare una ragazza di 14 anni, Ellie, da una zona di quarantena militare oppressiva. Ma quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un brutale viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Sia The Last of Us Remastered che MLB The Show 19 potranno essere messi in download da PlayStation Store a partire da martedì 1 ottobre, giorno in cui verranno rimossi i giochi gratuiti di settembre 2019, ovvero il supereroistico Batman Arkham Knight e l'action adventure Darksiders 3. Diteci, cosa ne pensate di questa proposta per il PS Plus di ottobre 2019?