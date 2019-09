PlayStation sarà presente alla Milan Games Week con tanti videogiochi in anteprima

Videogames

25/09/2019

Sony sarà alla Milan Games Week con uno stand dove sarà possibile provare tanti giochi in anteprima italiana.

Si avvicina sempre più ormai l'inizio dell'edizione 2019 di Milan Games Week, la fiera dedicata ai videogiochi più importante in Italia. Questa si svolgerà dal 27 al 29 settembre presso la Fiera di Milano Rho. Anche quest'anno sarà presente Sony Interactive Entertainment Italia con uno spazio per il pubblico ancora più ampio e più ricco di contenuti rispetto gli anni scorsi.

Lo stand dedicato a PlayStation sarà situato nel padiglione n. 8 e si estenderà per un totale di 1400 mq dove saranno allestite ben 150 postazioni di gioco. Saranno tantissime le anteprime di titoli ancora non usciti presentate per la prima volta in Italia. Tra i giochi in esclusiva per PS4 troveremo: Nioh 2, MediEvil, Dreams e Concrete Genie. Inoltre il pubblico potrà giocare anche ad alcuni grandi classici del catalogo PlayStation, come God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered, Days Gone e Gran Turismo Sport.

Ci sarà anche un'area chiamata Teatro, dove il pubblico potrà guardare il trailer del tanto atteso Death Stranding, titolo di Hideo Kojima in arrivo in esclusiva PS4 l'8 novembre. L'area Teatro ospiterà inoltre la demo di Watch Dogs: Legion di Ubisoft, con anche un'area dedicata alle foto.

Non mancherà anche un'area dedicata ai titoli per PlayStation VR, dove sarà possibile provare in anteprima l'atteso Marvel's Iron Man VR, o due grandi successi del passato: Astro Bot: Rescue Mission e Blood & Truth.

Lo stand PlayStation ospiterà anche diversi titoli delle Terze Parti. 2K porterà Borderlands 3 (ecco la nostra recensione) e NBA 2K20, Activision sarà presente con Crash Team Racing Nitro-Fueled, Bandai Namco invece permetterà di provare Ace Combat 7: Skies Unknown. Bethesda porterà in anteprima Doom Eternal, inoltre saranno giocabili anche Wolfenstein Cyberpilot e The Elder Scroll V: Skyrim, Electronic Arts darà la possibilità di giocare al nuovo Fifa 20, infine Koch Media porterà le sue titoli dedicate alle corse F1 2019, Grid e MotoGP 19. Sempre Koch Media, insieme a Square Enix, presenterà anche una demo di Final Fantasy VII Remake, per la prima volta in Italia.

Allo stand ci sarà anche un angolo dove sarà possibile acquistare i prodotti PlayStation Gear per tutti gli appassionati del brand di Sony. Chi è abbonato a PS Plus avrà uno scontro esclusivo su questi prodotti.

Non mancherà infine una parte dedicata all'e-Sport di PlayStation: Milan Games Week sarà infatti teatro delle ultime fasi del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, torneo italiano dedicato a Gran Turismo Sport, lanciato da SIE Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. Il 27 settembre si disputerà il Last Chance Qualifier, che garantirà ai primi due classificati l'accesso alla finale del 28 settembre, dove i dodici migliori piloti si sfideranno per il premio finale.

Voi farete un salto alla Milan Games Week?